Ciencia

Truco sencillo para que su ropa salga más limpia de la lavadora, sin manchas ni olor a sudor

Dos mezclas sencillas pueden ayudar a combatir los malos olores y las manchas persistentes que permanecen en las prendas tras el lavado

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Residuos de desodorante pueden mantener olores y manchas en la ropa. Estas soluciones caseras buscan mejorar el resultado del lavado.
Residuos de desodorante pueden mantener olores y manchas en la ropa. Estas soluciones caseras buscan mejorar el resultado del lavado. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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