¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Conozca la solución rápida y duradera

Aprenda a quitar el olor a orina del baño con vinagre, bicarbonato y canela, y mantenga un ambiente higiénico y fresco.

El olor a orina en el baño es uno de los problemas más frecuentes en el hogar. Aunque se realice una limpieza regular, este puede permanecer debido a residuos acumulados en superficies como azulejos, juntas y el inodoro.

La presencia constante de humedad y falta de ventilación facilita la proliferación de bacterias, lo cual intensifica los olores desagradables.

Ingredientes naturales que ayudan a eliminar el olor

Según el sitio especializado HomeCenter, algunos productos naturales permiten eliminar este tipo de olores de forma rápida y económica:

Vinagre blanco : actúa como desinfectante gracias a su acidez.

: actúa como desinfectante gracias a su acidez. Bicarbonato de sodio : neutraliza los malos olores y facilita la limpieza.

: neutraliza los malos olores y facilita la limpieza. Canela en rama: aporta un aroma agradable que ayuda a enmascarar y eliminar el olor a orina.

Así se prepara un ambientador casero con canela

Una forma sencilla y natural de mantener el baño con buen aroma es mediante un ambientador elaborado con canela. Para prepararlo, siga estos pasos:

Coloque una taza con agua en una olla. Agregue dos ramas de canela. Hierva durante 10 minutos. Deje enfriar y coloque la mezcla en el baño.

Este método elimina el mal olor y deja un ambiente fresco.

Método de limpieza para eliminar el olor desde la raíz

Para limpiar correctamente las superficies donde puede quedar orina, siga este procedimiento:

Mezcle una parte de vinagre blanco con una parte de agua. Aplique la solución sobre las zonas afectadas, como el inodoro y los azulejos. Deje actuar por 15 minutos. Frote con una esponja y enjuague con agua limpia.

Esta técnica ayuda a remover residuos de orina y evita que el mal olor regrese.

Hábitos que previenen el mal olor a orina en el baño

La prevención es clave para mantener el baño libre de olores. Para lograrlo, se recomienda:

Limpiar con frecuencia las áreas donde se acumula orina.

Asegurar una ventilación constante para reducir la humedad.

para reducir la humedad. Usar alfombrillas absorbentes que se puedan lavar con regularidad.

Estos hábitos ayudan a mantener el baño en condiciones higiénicas y con un ambiente fresco.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.