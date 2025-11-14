Este truco evita que la ropa salga arrugada de la lavadora

Un truco con hielo permite que la ropa salga de la lavadora sin arrugas y lista para secar sin plancha.

Una de las tareas más tediosas del hogar consiste en enfrentar la montaña de ropa que sale arrugada de la lavadora. La combinación de humedad, centrifugado y fricción entre prendas acentúa las marcas. Muchas veces ni reducir la carga ni elegir el programa adecuado evita este problema, lo que obliga a planchar después.

Algunas personas prueban con suavizantes, bolas especiales o modifican el ciclo de lavado. Sin embargo, existe una técnica sencilla que no necesita accesorios costosos: agregar cubitos de hielo al tambor antes del lavado.

Cómo funciona el truco de los cubitos de hielo

Este método consiste en colocar uno o dos cubitos de hielo directamente dentro del tambor de la lavadora junto con la ropa. Durante el lavado, el hielo se derrite lentamente y genera pequeñas cantidades de vapor. Este vapor actúa como suavizante natural y reduce la formación de arrugas.

Además de facilitar el alisado, el vapor producido absorbe parte de la electricidad estática, lo que ayuda a que las prendas no se peguen ni se deformen.

Recomendaciones para obtener mejores resultados

Para que este truco funcione, se deben seguir ciertas recomendaciones:

No sobrecargar la lavadora. Las prendas necesitan espacio para moverse. Si están comprimidas, se arrugan más.

Utilizar un programa templado . Las temperaturas muy altas derriten el hielo con rapidez y reducen el efecto del vapor.

Separar la ropa según el tipo de tela. No se deben mezclar prendas pesadas con ligeras, ya que el peso puede aplastar las más delicadas.

El secado también influye en las arrugas

El proceso de secado también afecta la apariencia final de la ropa. Una vez terminado el ciclo de lavado, conviene retirar las prendas de inmediato. Sacudirlas un par de veces antes de tenderlas ayuda a estirar las fibras y minimizar arrugas.

Para camisetas y camisas, lo más conveniente es colocarlas en perchas, ya que así mantienen mejor su forma durante el secado.

En caso de usar secadora, se debe seleccionar el programa adecuado para cada tipo de tela: resistente, delicado, mixto, entre otros. Una vez seca, la ropa debe doblarse o guardarse de inmediato. Si se deja acumulada, volverá a arrugarse.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.