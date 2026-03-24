Tres plantas de interior que crecen en agua: la tendencia decorativa que elimina la tierra

Cultivar plantas en agua es una alternativa práctica. Bambú, potos y filodendro destacan por su resistencia y uso decorativo.

Las plantas de interior cultivadas en agua se posicionan como una opción decorativa práctica. Esta tendencia responde a la búsqueda de espacios más naturales y fáciles de mantener. Permite prescindir de la tierra y usar recipientes con agua dentro del hogar.

A diferencia de las plantas acuáticas tradicionales, estas especies no requieren sistemas complejos. Se trata de plantas comunes que logran adaptarse al agua mediante un proceso de transición. De acuerdo con el medio especializado InfoJardinería, esta técnica, conocida como hidrocultivo, permite retirar la tierra de las raíces y colocarlas en agua.

Este método también genera un efecto visual llamativo. Según InfoJardinería, las raíces crecen con rapidez en este entorno. No obstante, con el paso del tiempo algunas plantas muestran deterioro. Cerca de un año después, pueden presentar raíces oscuras o hojas marchitas. En ese punto, se recomienda volver a sembrarlas en tierra.

Cómo iniciar el cultivo en agua

El proceso requiere cuidado. Usted debe extraer la planta de la maceta. Luego limpia las raíces. Es normal que queden restos de tierra.

Después, coloque la planta en un recipiente de vidrio o cristal. Estos materiales permiten observar el nivel del agua. También favorecen el estado de las raíces. Estas deben permanecer siempre sumergidas.

En los primeros días, el agua puede oscurecerse por residuos. Será necesario cambiarla con frecuencia. Cuando el agua se mantenga clara, bastará con renovarla una vez al mes.

Tipo de agua y mantenimiento

Se recomienda usar agua embotellada. El agua del grifo también funciona si se deja reposar durante 24 horas. Esto permite eliminar el cloro.

Las plantas no reciben nutrientes del suelo. Por esta razón, se sugiere añadir fertilizante líquido cada veinte días en primavera y verano.

El mantenimiento es sencillo. Usted debe vigilar el nivel del agua. Esto es clave en épocas de calor. También debe observar la aparición de algas. No representan riesgo. Se eliminan con un cambio de agua.

Para dar estabilidad, puede colocar piedras o gravilla. Esto ayuda a que las raíces crezcan rectas y firmes.

Tres plantas ideales para cultivar en agua

1. Bambú de la suerte

El bambú de la suerte es una opción popular en interiores. Puede crecer en agua o en tierra. En agua, requiere piedras en el fondo para mantenerse erguido. Su diseño aporta un estilo minimalista.

2. Potos

El poto destaca por su resistencia. Es fácil de cuidar. En agua, sus raíces crecen con rapidez. Requiere buena iluminación indirecta. Es ideal para espacios interiores.

3. Filodendro trepador

El filodendro trepador es similar a los potos. Se adapta al cultivo en agua. Necesita luz indirecta. Su follaje lo convierte en una opción decorativa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.