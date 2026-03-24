Ciencia

Tres plantas de interior que crecen en agua: la tendencia decorativa que elimina la tierra

El hidrocultivo permite cultivar plantas sin tierra. Estas tres especies destacan por su fácil cuidado y valor decorativo en interiores

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Cultivar plantas en agua es una alternativa práctica. Bambú, potos y filodendro destacan por su resistencia y uso decorativo.
Cultivar plantas en agua es una alternativa práctica. Bambú, potos y filodendro destacan por su resistencia y uso decorativo. (Canva Stock/Sergii Baranov de Any Vids's Images / A24_px de Pixabay)







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