Cinco plantas que ayudan a mejorar el aire en su balcón o apartamento

Tener un balcón lleno de plantas suele ser la alternativa de quienes viven en un apartamento y desean mantener espacios verdes dentro del hogar. Más allá del valor decorativo, algunas especies aportan beneficios ambientales que influyen en la calidad del aire interior.

Entre ellas destacan cinco plantas populares en balcones urbanos. Su reconocimiento proviene de investigaciones científicas que analizaron su interacción con contaminantes presentes en espacios cerrados.

Uno de esos estudios se tituló A Study of Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement y fue realizado por la NASA. La investigación buscó identificar especies capaces de interactuar con compuestos como benceno, tricloroetileno y formaldehído, sustancias que pueden encontrarse en muebles, pinturas o productos de limpieza.

La investigación buscó identificar especies capaces de eliminar contaminantes comunes, como el benceno, el tricloroetileno y el formaldehído. Para ello, los científicos colocaron varias plantas en cámaras selladas junto con estas toxinas. Los resultados indicaron que algunas especies lograron absorber compuestos dañinos, no solo a través de sus hojas, sino también mediante la acción de microorganismos presentes en el sustrato de las macetas.

Con el paso del tiempo, redes sociales y publicaciones populares difundieron la idea de que estas especies “limpian el aire”. Sin embargo, el fenómeno es más complejo. Aun así, sí generan beneficios ambientales dentro de apartamentos, como mejorar la humedad, favorecer la circulación del aire y crear microclimas más frescos.

5 plantas que pueden aportar beneficios al ambiente interior

Areca (palmareca): Esta planta aporta un aspecto tropical al hogar. Se adapta a distintas condiciones de luz y humedad. También destaca por su capacidad de filtrar toxinas presentes en el aire.

Sansevieria (lengua de suegra o planta serpiente): Es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera periodos sin riego y requiere poco mantenimiento. Además, libera oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una opción frecuente para dormitorios.

Dracaena marginata (drácena de hoja fina): Se adapta con facilidad a espacios cerrados. Esta planta puede eliminar compuestos químicos nocivos presentes en el ambiente interior. También necesita poca agua y cuidados simples.

Tronco de Brasil: Su apariencia tropical la convierte en una planta decorativa muy común en apartamentos. Además de su valor estético, absorbe toxinas del aire y no requiere cuidados complejos. Resulta una alternativa adecuada para personas sin experiencia en jardinería.

Lirio de la paz: Esta especie prospera en espacios con poca luz. También ayuda a interactuar con contaminantes presentes en interiores. Sus flores blancas aportan un componente ornamental que la vuelve popular en balcones y salas.

Cómo ayudan estas plantas en espacios interiores

Las investigaciones científicas indicaron que estas plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. También participan en la eliminación de sustancias dañinas mediante procesos que involucran las hojas y los microorganismos presentes en la tierra.

Además, algunas especies como la sansevieria mantienen la liberación de oxígeno durante la noche. Por esa razón se consideran adecuadas para habitaciones cerradas.

Estas plantas representan una opción accesible para mejorar el ambiente interior en viviendas urbanas. Su presencia puede influir en la humedad del aire y en la sensación térmica de espacios pequeños como balcones o apartamentos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.