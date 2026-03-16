Ciencia

Cinco plantas que ayudan a mejorar el aire en su balcón o apartamento

Conozca cuáles son y cómo influyen en la humedad, el oxígeno y la calidad del aire

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Por Europa Press
Cinco plantas populares en balcones urbanos pueden ayudar a mejorar el ambiente interior y aportar humedad en espacios cerrados.
Cinco plantas populares en balcones urbanos pueden ayudar a mejorar el ambiente interior y aportar humedad en espacios cerrados. (Canva stock /Maksims Grigorjevs de Getty Images / Africa images)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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