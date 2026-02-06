Ciencia

Trasplante de hígado y un vínculo decisivo: madre donó el órgano a su hijo por una enfermedad rara

Un niño recibió un trasplante de hígado por atresia de las vías biliares. Su madre fue la donante en una cirugía exitosa realizada en 2025

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Diagnosticado con atresia biliar al nacer, un niño fue trasplantado con éxito en 2025 gracias a la donación de hígado de su madre.
Diagnosticado con atresia biliar al nacer, un niño fue trasplantado con éxito en 2025 gracias a la donación de hígado de su madre. (Hospital Universitario Austral/Hospital Universitario Austral)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCtrasplanteArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.