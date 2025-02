¿Qué cambia en los trasplantes de órganos y tejidos con nueva normativa?

Las personas que requieren de un trasplante de órganos o tejidos podrán saber en qué punto de la lista de espera se encuentran cuando aparezca un donante. Además, los médicos tratantes del paciente deberán firmar una declaración jurada que certifique que esta persona necesita de un nuevo órgano y la urgencia con que lo requiere.

“Ahora también tenemos una lista nacional de receptores donde se va a garantizar que únicamente los pacientes inscritos en el Sinadoc (Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica) puedan optar por un trasplante en la Caja (Costarricense de Seguro Social, CCSS) y no que salgan ahí, súbitamente, gente que uno no sabe de dónde salió y se coló en la lista. Esto ya no va a funcionar así, esta responsabilidad se traslada al Ministerio de Salud como ente rector y fiscalizador”, destacó Mary Munive Angermüller, ministra de Salud.

Roselyne Serrano, de la Secretaría Técnica Ejecutiva de Donación y Trasplantes, señaló que la nueva norma incluye los criterios específicos que debe cumplir un paciente para ingresar a la lista “antes de que existieran estas normas probablemente se hacía bajo criterio de cada equipo de trasplante en los hospitales. Podía pasar que un hospital usted calificara y en otro usted quedara por fuera. Ahora se establecieron criterios unificados que el paciente debe cumplir para ingresar a la lista”, expresó.

Munive destacó también que ahora será más fácil ser donador. Con solo acercarse a un Ebáis o a un área rectora del Ministerio de Salud y expresar ese deseo se podrá inscribir.

Estos aspectos son parte de la nueva regulación de trasplantes y tejidos, presentada por el Ministerio de Salud la mañana de este 27 de febrero, con motivo del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos.

Esta regulación no solo aplica para la CCSS, quien se encarga de los trasplantes de órganos mayores. Al cubrir trasplantes de tejidos, esta normativa también cobija a los centros privados.

Para Munive, esto tiene como intención mejorar la sobrevida tanto de quienes esperan un trasplante como de quienes lo reciben.

¿Cómo están los trasplantes de órganos en Costa Rica?

El Ministerio de Salud generó nuevas regulaciones para los trasplantes de órganos y tejidos para beneficiar a los pacientes.

Hace dos semanas, la CCSS dio a conocer la cantidad de trasplantes que hizo en 2024.

En esos 12 meses se efectuaron 85 trasplantes de órganos, cifra que la institución catalogó como “récord histórico”.

Los trasplantes de riñón se mantienen como los más frecuentes. Se hicieron 44, un 38% más que en 2023. Le siguen los trasplantes de hígado, con 26 procedimientos. Según la CCSS, esa cifra es un 63% más alta que la del 2023.

Ocho corazones fueron trasplantados en 2024. Además, se hicieron siete de pulmón.

La CCSS no suministró datos de tasa de sobrevida después de los implantes, uno de los aspectos que más ha recibido críticas en los últimos años.