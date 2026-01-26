Transmisión del virus Nipah: contagios entre humanos elevaron el riesgo en brotes hospitalarios

Casos de transmisión humana del virus Nipah se concentraron en hospitales y cuidados directos, según registros entre 2001 y 2008 en Asia. Imagen con fines ilustrativos.

Un brote del virus Nipah encendió las alertas sanitarias en India, luego de la confirmación de cinco casos en el estado de Bengala Occidental, entre ellos personal médico. Las autoridades ordenaron cuarentena a casi 100 personas y trasladaron a los pacientes a hospitales de Kolkata, donde uno permanece en condición crítica.

Las informaciones difundidas por medios locales indican que el episodio activó protocolos de emergencia por el alto nivel de letalidad del patógeno y su capacidad de transmisión en entornos hospitalarios.

El virus Nipah (NiV) circula principalmente entre murciélagos frugívoros del género Pteropus. La transmisión ocurre por alimentos contaminados o por contacto directo entre personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección provoca desde cuadros respiratorios hasta encefalitis con desenlace fatal.

Síntomas asociados al virus Nipah

Los primeros signos incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. Posteriormente aparecen mareos, somnolencia, alteraciones de la conciencia y síntomas neurológicos compatibles con encefalitis aguda.

Algunos pacientes desarrollan neumonía atípica y insuficiencia respiratoria severa. En los casos más graves, la encefalitis y las convulsiones conducen al coma en un plazo de 24 a 48 horas.

El periodo de incubación suele oscilar entre cuatro y 14 días, aunque existen reportes de hasta 45 días. La tasa de letalidad varía entre 40% y 75%, según el brote y la capacidad local de respuesta sanitaria.

Actualmente no existen vacunas ni medicamentos específicos contra el virus Nipah. La OMS clasificó este patógeno como enfermedad prioritaria dentro de su programa de investigación y desarrollo.

El abordaje médico se limita a cuidados intensivos de soporte, enfocados en el manejo de fallas respiratorias y complicaciones neurológicas.

Origen y expansión del virus

El virus Nipah se identificó por primera vez en 1999, durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia. Desde entonces, se registraron episodios esporádicos en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur.

Los murciélagos portadores se encuentran en amplias zonas de Asia y el Pacífico Sur, incluidos países como Indonesia, Tailandia, Australia y Madagascar.

En el brote inicial, la transmisión ocurrió por el consumo de cerdos infectados. En eventos posteriores en Bangladesh e India, las investigaciones señalaron como origen probable el consumo de frutas contaminadas con saliva o orina de murciélagos.

Riesgo de transmisión entre personas

La transmisión de humano a humano se documentó en varios brotes. El contagio se produjo por contacto cercano con secreciones corporales, principalmente entre familiares y cuidadores.

Durante un brote en India en 2001, cerca del 75% de los casos correspondieron a personal hospitalario o visitantes. En Bangladesh, entre 2001 y 2008, aproximadamente la mitad de los contagios se relacionó con la atención directa de pacientes infectados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.