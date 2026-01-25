Salud

Alerta global por el sarampión: red mundial de expertos pide reforzar la vacunación ante aumento de casos

Expertos internacionales advierten que la baja cobertura de vacunación impulsa brotes de sarampión y pone en riesgo el estatus sanitario de varios países

EscucharEscuchar
Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Sarampión. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
La Red Mundial de Virus alerta por el aumento del sarampión en Estados Unidos y el mundo, con miles de casos y muertes, y pide reforzar la vacunación y la vigilancia sanitaria. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSarampiónVirus
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.