Alerta global por el sarampión: red mundial de expertos pide reforzar la vacunación ante aumento de casos

La Red Mundial de Virus advirtió sobre el resurgimiento del sarampión en distintas regiones del mundo, con especial énfasis en Estados Unidos, y pidió a los países facilitar y reforzar la vacunación para contener nuevos brotes.

La organización, conocida como GVN por sus siglas en inglés, agrupa a virólogos de más de 90 centros de excelencia y mantiene afiliados en más de 40 países. Su labor se centra en investigación, colaboración científica y preparación ante pandemias. En ese marco, alertó sobre el avance de una de las enfermedades virales más contagiosas, que puede resultar mortal, sobre todo en niños no vacunados.

Durante 2025, Estados Unidos registró su mayor número de casos de sarampión en más de 30 años. Las autoridades confirmaron 2.242 contagios en 45 estados. Al menos 11% de los pacientes requirió hospitalización, incluidos niños pequeños. También se confirmaron tres muertes, una cifra muy superior a la de años recientes.

Los datos recopilados por expertos indican que los brotes continuarán hasta inicios de 2026. Estados como Carolina del Sur reportaron cientos de casos activos en focos localizados. Autoridades de salud pública advirtieron que Estados Unidos y Canadá podrían perder su estatus de países libres de sarampión si la transmisión persiste.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalaron que el total de casos en 2025 representó un repunte significativo frente a años anteriores. Muchos brotes se vincularon con baja cobertura de vacunación y viajes internacionales.

Especialistas de la GVN explicaron que el sarampión en cualquier región representa una amenaza global, debido a fallas históricas para mantener altos niveles de inmunización infantil y a debilidades persistentes en los sistemas de salud pública.

La preocupación se extiende al plano internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2024 murieron cerca de 95.000 personas por sarampión en todo el mundo. La mayoría fueron niños menores de 5 años sin vacunación o con esquemas incompletos, pese a la existencia de una vacuna segura y rentable.

Integrantes de la junta directiva de la GVN subrayaron que fortalecer la inmunización sistemática, junto con la vigilancia epidemiológica y la educación pública, resulta clave para prevenir nuevos brotes. También destacaron que la vacuna triple vírica (SPR) demostró ser segura y eficaz, y que mantener una alta cobertura constituye la mejor defensa disponible.

Además, la red recomendó reforzar los sistemas de vigilancia del sarampión para detectar y responder con rapidez a los brotes antes de su propagación. El organismo también instó a combatir la desinformación sobre las vacunas mediante comunicación pública basada en evidencia científica y a apoyar iniciativas globales de inmunización para reducir enfermedades y muertes prevenibles.

