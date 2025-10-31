Trampas gigantes de piedra revelan misterioso sistema de caza en la Edad del Bronce en Europa

Una red de trampas de caza prehistóricas fue descubierta cerca de la frontera entre Eslovenia e Italia, lo que ofrece nuevas pistas sobre la organización social en la Edad del Bronce. Estas construcciones, hechas con piedra, permitían capturar rebaños enteros de animales salvajes y evidencian un nivel de planificación colectiva y sofisticación técnica.

El hallazgo fue posible gracias a un escaneo láser aéreo realizado en una extensión de 880 kilómetros cuadrados. Investigadores de la Universidad de Liubliana y del Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural de Eslovenia identificaron cuatro trampas desconocidas, con muros de entre 525 metros y más de tres kilómetros de largo, que guiaban a los animales hacia fosas profundas de las que no podían escapar.

Las estructuras estaban formadas por muros de piedra caliza compactada, con anchos que oscilaban entre 90 centímetros y 1,5 metros. Aunque en la actualidad alcanzan apenas 45 centímetros de altura, los especialistas estiman que en su forma original medían 90 centímetros, formando embudos de gran tamaño visibles desde el aire.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Si bien no se ha determinado con exactitud la época de construcción, las pruebas de radiocarbono indican que estas trampas dejaron de utilizarse al final de la Edad del Bronce.

Con el paso de los siglos, el crecimiento del bosque ocultó las estructuras. Sin embargo, el reciente descubrimiento las posiciona como algunas de las trampas de caza más grandes conocidas en Europa, comparables con las llamadas “pipas del desierto” halladas en el norte de África y Asia sudoccidental.

Por su tamaño y complejidad, los investigadores estiman que la trampa más grande requirió cerca de 5.000 horas de trabajo colectivo, lo cual superaba las capacidades de una familia extendida. Esto sugiere que comunidades enteras participaron en su diseño y construcción.

Según información publicada por el portal All That’s Interesting, las trampas no solo muestran la capacidad de organización de estas sociedades, sino que también podrían estar relacionadas con la producción de excedentes de carne. Esto abre la posibilidad de que se realizaran banquetes o rituales colectivos asociados a estas actividades.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.