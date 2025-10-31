Ciencia

Trampas gigantes de piedra revelan misterioso sistema de caza en la Edad del Bronce en Europa

Investigadores hallaron estructuras de piedra que canalizaban rebaños hacia fosas, construidas con trabajo comunitario hace miles de años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una red de trampas de piedra revela cómo cazadores de la Edad del Bronce capturaban animales con coordinación comunitaria.
Una red de trampas de piedra revela cómo cazadores de la Edad del Bronce capturaban animales con coordinación comunitaria. (Facultad de Artes de Liubliana/Divulgación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEsloveniaItaliaEuropaEdad del Bronce
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.