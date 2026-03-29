Ciencia

Tortuga marina monitoreada por 37 años vuelve a desovar y rompe récord en Brasil

El hallazgo confirma el registro reproductivo más prolongado de Brasil y resalta la importancia del monitoreo científico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una tortuga cabezuda reapareció tras 37 años de seguimiento. El caso establece un récord en Brasil y evidencia avances en conservación marina.
Una tortuga cabezuda reapareció tras 37 años de seguimiento. El caso establece un récord en Brasil y evidencia avances en conservación marina. (@projeto_tamar_oficial/Instagram)







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