Fósil de tortuga marina de 132 millones de años hallado en Colombia reescribe la historia del Cretácico

Reconstrucción artística de Craspedochelys renzi sp. nov. y el ecosistema marino poco profundo donde habitaba.

Un fósil de tortuga marina recolectado en la década de 1950 en La Guajira, Colombia, cambió lo que la ciencia conocía sobre la distribución de antiguos reptiles marinos. El ejemplar permaneció más de 60 años en el Naturhistorisches Museum Basel, en Suiza. Un estudio reciente lo identificó como una nueva especie del Cretácico inferior.

La investigación se publicó en la revista Swiss Journal of Palaeontology. El análisis ubicó al espécimen entre hace 132 y 125 millones de años.

La nueva especie recibió el nombre de Craspedochelys renzi. Pertenece a un linaje de tortugas marinas primitivas cuyo registro fósil se concentraba en Europa y en el Jurásico tardío. El hallazgo amplió el rango geográfico y temporal del grupo. También indicó que estas tortugas habitaron el norte de Gondwana durante el Hauteriviense.

Un linaje con adaptaciones marinas independientes

Las tortugas marinas no comparten un único origen evolutivo. Distintos linajes desarrollaron adaptaciones al ambiente marino en momentos diferentes.

Uno de esos grupos es Thalassochelydia. Incluye tres familias jurásicas: Eurysternidae, Plesiochelyidae y Thalassemydidae. Los plesiochelyids presentan rasgos anatómicos específicos. Carecen de fontanelas en la etapa adulta. Poseen un puente óseo sólido entre el caparazón y el plastrón.

Antes de este hallazgo, su presencia se documentó en Europa y en sedimentos del Jurásico superior. El fósil colombiano modificó ese marco.

Un espécimen olvidado en una colección científica

El geólogo suizo Otto Renz recolectó el ejemplar en la región de Cuña de Cuiza, en La Guajira. Luego lo incorporaron a las colecciones del museo en Basilea. El estudio indicó que el material permaneció olvidado durante más de seis décadas en la colección de invertebrados fósiles.

El holotipo conserva parte del caparazón articulado. Incluye huesos de las extremidades posteriores y varias vértebras caudales. Tras su redescubrimiento, los investigadores prepararon el fósil con herramientas neumáticas. También aplicaron fotografía de alta resolución y microscopía digital.

El caparazón mide 25,5 centímetros de largo y 23,1 centímetros de ancho en el estado preservado. El plastrón está casi completo. Presenta una configuración en forma de V en el lóbulo posterior. Las suturas permitieron ubicar la especie dentro de Plesiochelyidae.

El registro más joven y fuera de Europa

El estudio señaló que Craspedochelys renzi representa el registro más joven conocido de los thalassochelydians en el mundo. Corresponde al Hauteriviense del Cretácico inferior.

También constituye el segundo registro del grupo fuera de Europa. Según los autores, marca el primer registro del clado Plesiochelyidae fuera de ese continente. El hallazgo en el norte de Sudamérica obligó a reconsiderar los patrones de dispersión y supervivencia de estas tortugas.

El análisis filogenético ubicó a la especie dentro del género Craspedochelys. La posición quedó en una politomía que refleja relaciones evolutivas no resueltas.

Un antiguo ecosistema marino en La Guajira

El fósil procede de la Formación Moina. Los investigadores la interpretaron como un depósito marino somero del Hauteriviense. La matriz sedimentaria contiene bivalvos y ammonites.

Ese contexto geológico sugiere un ecosistema costero dinámico. El entorno pudo ofrecer alta disponibilidad de nutrientes. El estudio planteó la posible coexistencia entre plesiochelyids y los primeros protostégidos en la región. Esto indica que distintos linajes de tortugas marinas compartieron hábitats en el Cretácico temprano.

La importancia de revisar colecciones históricas

Los autores destacaron la relevancia de reevaluar colecciones científicas históricas. Señalaron el potencial de descubrimientos en regiones poco exploradas como el norte de Sudamérica.

El caso de esta tortuga fósil demuestra que materiales almacenados durante décadas pueden aportar nueva información cuando se aplican metodologías actuales. El redescubrimiento del ejemplar colombiano amplió el panorama sobre la evolución de las tortugas marinas del Mesozoico y reconfiguró los mapas y cronologías aceptados para este grupo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.