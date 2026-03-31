Tormenta solar este martes 31 de marzo: alerta por fallas en comunicaciones y aumento de actividad geomagnética

Pronóstico indica 50% de probabilidad de tormenta solar con efectos en comunicaciones y variaciones en la actividad geomagnética.

Una tormenta solar podría afectar la Tierra este martes 31 de marzo, según el pronóstico del Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos. La entidad advirtió sobre posibles interferencias en comunicaciones de radio y un incremento en la actividad geomagnética que se extendería hasta el miércoles 1.° de abril.

El informe, emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estimó un 50% de probabilidad de tormenta de radiación solar de nivel S1 o superior para este martes. Para el miércoles, la probabilidad bajó a un 25%.

Además, el organismo previó un aumento en la intensidad de las tormentas geomagnéticas. Para el 31 de marzo se proyectó un nivel G2, considerado moderado. Para el 1.° de abril, la intensidad descendería a G1, un nivel menor.

Impacto en comunicaciones y sistemas tecnológicos

La NOAA alertó sobre efectos en las comunicaciones de radio de alta frecuencia. El 30 de marzo se registraron impactos de nivel R1, el más bajo en la escala.

Para el 31 de marzo y el 1.° de abril, existe un 55% de probabilidad de eventos entre niveles R1 y R2, lo que implica interrupciones leves a moderadas.

También se identificó un riesgo menor de eventos más intensos. La probabilidad de fenómenos entre niveles R3 y R5 se ubicó en un 10%.

Qué es una tormenta solar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) definió una tormenta solar como una explosión de partículas, energía y campos magnéticos que el Sol libera hacia el sistema solar.

Estas erupciones ocurren por la reconexión de campos magnéticos en la superficie solar. Su frecuencia varía según un ciclo de aproximadamente 11 años, con mayor actividad durante el llamado máximo solar.

Los expertos analizan las manchas solares para anticipar estos eventos. Estas zonas indican regiones activas donde es más probable que se generen erupciones.

Aunque estos fenómenos afectan la tecnología, la atmósfera y el campo magnético terrestre protegen a las personas en la superficie.

Principales efectos de una tormenta solar

La NASA identificó varios efectos asociados a estos eventos:

Llamaradas solares : destellos intensos de luz que viajan a gran velocidad. Se clasifican desde la categoría A hasta la X, la más fuerte.

: destellos intensos de luz que viajan a gran velocidad. Se clasifican desde la categoría A hasta la X, la más fuerte. Tormentas de radiación : partículas cargadas que pueden llegar a la Tierra en unos 30 minutos.

: partículas cargadas que pueden llegar a la Tierra en unos 30 minutos. Eyecciones de masa coronal: nubes de plasma que tardan entre 15 horas y varios días en alcanzar el planeta. Estas generan tormentas geomagnéticas al interactuar con el campo magnético terrestre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.