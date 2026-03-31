Ciencia

Tormenta solar este martes 31 de marzo: alerta por fallas en comunicaciones y aumento de actividad geomagnética

Autoridades de los Estados Unidos advierten sobre posibles interferencias en radio y aumento de tormentas geomagnéticas hasta el 1.° de abril

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Por La Nación / Argentina / GDA
Pronóstico indica 50% de probabilidad de tormenta solar con efectos en comunicaciones y variaciones en la actividad geomagnética.
Pronóstico indica 50% de probabilidad de tormenta solar con efectos en comunicaciones y variaciones en la actividad geomagnética. (JHU Applied Physics Lab/NASA)







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La Nación / Argentina / GDA

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