Tomografía a momias de 2.200 años revela severos problemas de espalda y cadera en sacerdotes egipcios

Radiología moderna analizó dos momias egipcias y detectó dolor crónico, lesiones óseas y signos de envejecimiento preservados por más de dos mil años.

Una tomografía computarizada de última generación permitió identificar lesiones óseas, enfermedades degenerativas y detalles funerarios en dos momias del Antiguo Egipto, sin alterar sus vendajes ni sarcófagos.

Radiólogos de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, aplicaron tecnología médica contemporánea a dos sacerdotes egipcios que vivieron hace más de dos milenios. El estudio aportó información precisa sobre su estado de salud, su envejecimiento y las prácticas funerarias de su época.

Los análisis se realizaron sobre las momias conocidas como Nes-Min, que vivió cerca del año 330 a. C., y Nes-Hor, fechado alrededor del 190 a. C. Ambos ocuparon cargos religiosos de alto rango en el Antiguo Egipto. Los especialistas utilizaron protocolos similares a los de la medicina actual para detectar patologías, traumas y condiciones degenerativas.

Cada momia permaneció en la base de su sarcófago durante el procedimiento. El peso aproximado fue de 90 kg. Las imágenes obtenidas mostraron huesos, articulaciones y tejidos blandos bien conservados, incluidos párpados, labios y orejas.

En el caso de Nes-Min, los escaneos revelaron una vestimenta de red con cuentas de colores y collares sobre el torso. Este hallazgo reflejó un alto estatus social y un cuidadoso ritual funerario.

Las tomografías identificaron en Nes-Min una vértebra lumbar dañada, asociada con dolor crónico en la espalda. También aparecieron fracturas antiguas en el costado derecho del tórax que cicatrizaron en vida. Estos datos indicaron la presencia de un trauma significativo que no resultó fatal.

Informes anteriores sugerían que Nes-Min murió por una infección dental grave. Sin embargo, los nuevos estudios no encontraron evidencia de ese problema. Los investigadores observaron posibles perforaciones en la columna que podrían corresponder a un procedimiento quirúrgico rudimentario, una práctica que todavía genera debate entre especialistas.

En Nes-Hor, quien alcanzó cerca de 60 años, las imágenes mostraron un deterioro avanzado en la cadera. Esta condición probablemente causó dolor persistente y serias dificultades para caminar. También se detectaron problemas dentales vinculados con el envejecimiento.

Especialistas del proyecto señalaron que muchas de las enfermedades observadas continúan presentes en la actualidad. El avance de la radiología motivó una revisión de conclusiones previas basadas en tecnologías menos precisas.

Momia (Ricardo Carrasco III/cortesía de Keck Medicine de la USC)

Tecnología moderna aplicada a la arqueología

El tomógrafo utilizado generó hasta 320 imágenes transversales por rotación, con cortes menores a medio milímetro. Los datos permitieron crear modelos tridimensionales completos de los cuerpos.

A partir de estos modelos, el equipo produjo impresiones 3D a escala real de cráneos, columnas, caderas y objetos funerarios, como escarabeos ceremoniales. Esta técnica facilitó el análisis sin poner en riesgo las piezas originales.

En el ámbito arqueológico, la tecnología permitió manipular réplicas exactas de estructuras frágiles. El objetivo incluyó la divulgación de los resultados más allá del entorno académico.

Las tomografías y reconstrucciones estarán disponibles al público en la exposición Momias del Mundo, que abrirá el próximo sábado 7 en el California Science Center, en Los Ángeles. La muestra marcará el regreso de esta exhibición a la ciudad tras una extensa gira internacional e incluirá momias nunca antes presentadas allí.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.