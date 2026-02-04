Ciencia

Tomografía a momias de 2.200 años revela severos problemas de espalda y cadera en sacerdotes egipcios

Exámenes médicos de alta precisión permitieron conocer cómo vivieron y qué dolencias padecieron dos sacerdotes del Antiguo Egipto, gracias a tecnología que analiza momias sin alterar sus envoltorios

Por O Globo / Brasil / GDA
Radiología moderna analizó dos momias egipcias y detectó dolor crónico, lesiones óseas y signos de envejecimiento preservados por más de dos mil años.
Radiología moderna analizó dos momias egipcias y detectó dolor crónico, lesiones óseas y signos de envejecimiento preservados por más de dos mil años. (Ricardo Carrasco III/Keck Medicine de USC)







