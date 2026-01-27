Ciencia

Tirar sal en el inodoro: el truco casero que promete eliminar gérmenes y suciedad

El uso de sal, bicarbonato y aceite neutro se presenta como una alternativa sencilla para limpiar el inodoro y mejorar la higiene del baño

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un método con sal y bicarbonato promete limpiar el inodoro y eliminar bacterias. También se detallan opciones para higienizar las juntas del baño.
Un método con sal y bicarbonato promete limpiar el inodoro y eliminar bacterias. También se detallan opciones para higienizar las juntas del baño. (Gemini/Generado con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSalInodoro
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.