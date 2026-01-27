Tirar sal en el inodoro: el truco casero que promete eliminar gérmenes y suciedad

Un método con sal y bicarbonato promete limpiar el inodoro y eliminar bacterias. También se detallan opciones para higienizar las juntas del baño.

La sal en el inodoro se posiciona como uno de los trucos caseros más comentados en redes sociales para mejorar la limpieza del baño. Este método propone una alternativa sencilla con ingredientes comunes para mantener el sanitario en condiciones higiénicas.

La limpieza del hogar resulta clave para conservar un ambiente sano. Dentro de estas prácticas, el uso de sal dejó de limitarse a la cocina y pasó a recomendarse como un aliado para la higiene del inodoro. La combinación correcta permite remover suciedad y reducir la presencia de gérmenes.

El procedimiento requiere 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Estos ingredientes deben mezclarse hasta lograr una preparación homogénea. Luego, la mezcla se distribuye por el interior del inodoro, lo que provoca una reacción que ayuda a desprender residuos adheridos.

La recomendación indica dejar reposar la mezcla durante toda la noche. Al día siguiente, se hierve agua y se vierte dentro del inodoro. Posteriormente, al tirar la cadena, los restos se eliminan junto con la suciedad acumulada.

Como complemento, se sugiere aplicar jugo de limón sobre la superficie. Este paso aporta un aroma fresco, mejora el brillo de las paredes internas y refuerza la eliminación de bacterias.

Además del inodoro, la higiene del baño incluye otras zonas críticas como las juntas de los azulejos. Para esta área, se describen cuatro métodos con productos habituales en el hogar.

El primero consiste en usar un cepillo con cerdas para alcanzar las hendijas más profundas y luego enjuagar con una esponja. Este método ayuda a remover suciedad superficial.

Otra opción es aplicar vapor, que facilita la eliminación de hongos acumulados en las juntas. Este procedimiento requiere precaución para evitar daños en los azulejos.

También se recomienda el uso de blanqueador aplicado con un cepillo. Este producto permite recuperar el color blanco original de las superficies.

En situaciones más complejas, se plantea la posibilidad de repintar los azulejos. Esta alternativa busca restaurar la apariencia del baño cuando los métodos anteriores no resultan suficientes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.