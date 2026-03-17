Ciencia

Tintes para cubrir canas después de los 50: los colores que rejuvenecen y disimulan mejor

Descubra los mejores tintes para cubrir canas después de los 50. Tonos rubios y castaños que iluminan el rostro y consejos clave para mantener el color

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Rubios y castaños suaves lideran las opciones para cubrir canas después de los 50. Evite tonos oscuros y siga cuidados básicos.
Rubios y castaños suaves lideran las opciones para cubrir canas después de los 50. Evite tonos oscuros y siga cuidados básicos. (Canva stock/Serhii Tychynskyi de Getty Images / pixelshot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcabellotintes
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.