Tiene 29 años y creó un cemento magnético que propone transformar las paredes en superficies interactivas

Un estudiante argentino de 29 años desarrolló un cemento magnético que permite colgar objetos en las paredes sin necesidad de perforarlas. El material, aplicado en revoques y revestimientos, sostiene desde herramientas hasta cuadros mediante fijación magnética de alta potencia. La propuesta plantea un cambio en la funcionalidad de los espacios interiores.

El creador es Marco Agustín Secchi, estudiante de Ingeniería Industrial. En pruebas realizadas en su propia vivienda, logró adherir a las paredes elementos como martillos, cuchillos y palas, sin clavos ni tornillos. El sistema permite reorganizar los objetos de forma simple y sin afectar la superficie.

El desarrollo se integra a cementos, placas y recubrimientos utilizados tanto en obra húmeda como en obra seca. En el caso del revoque fino, el producto se presenta en bolsas listas para mezclar con agua y aplicar como un revestimiento tradicional, pero con propiedades magnetizables. El material no genera campos magnéticos activos y funciona como una superficie pasiva.

La idea surgió a partir de una observación cotidiana. Secchi se preguntó por qué colgar un objeto siempre implicaba perforar una pared. A partir de esa inquietud, inició un proceso de experimentación enfocado en crear paredes interactivas, similares a una superficie donde se adhieren imanes en una refrigeradora.

“Mi recorrido se construyó a partir de probar, equivocarme, aprender y volver a intentar. Ese proceso fue construyendo mi criterio y mi manera de encarar proyectos. Mi trabajo parte de la intuición y la creatividad, pero se apoya en la realidad física, técnica y productiva: materiales, procesos, costos, tiempos y escalabilidad”, aseveró.

El interés del joven por la creación técnica inició desde la infancia. Durante sus primeros años, dedicó tiempo a armar y desarmar electrodomésticos para entender su funcionamiento. Creció en un entorno vinculado a la ciencia y la salud, con un padre médico cardiólogo y una madre nutricionista.

Durante su formación académica, exploró varias carreras, entre ellas Arquitectura, Biomedicina y Electrónica. Finalmente, encontró en el Diseño Industrial una combinación entre creatividad y resolución de problemas prácticos. Ese recorrido influyó en su enfoque de trabajo, basado en la prueba constante y la adaptación a las limitaciones técnicas y productivas.

El sistema constructivo recibió el nombre de Ironplac. Se aplica como revestimiento final y permite fijar objetos que tengan un imán adherido. Las pruebas incluyeron herramientas, paneles, tablas pequeñas y utensilios de cocina. Los objetos pueden desplazarse libremente por cualquier zona de la pared que contenga el material.

El avance del proyecto se difunde mediante videos en Instagram, donde se observa cómo los objetos permanecen adheridos a la pared sin soporte visible. Las demostraciones generan impacto visual y despiertan interés entre usuarios y profesionales del sector.

Por razones de propiedad intelectual, el creador no divulga la fórmula exacta. El desarrollo se describe como una formulación especial con cargas minerales y ferrosas. El proyecto cuenta con antecedentes de propiedad intelectual registrados y avanza en presentaciones de patente mediante el sistema internacional PCT. Las pruebas de laboratorio y las instalaciones piloto validaron su funcionamiento.

Actualmente, Ironplac no se comercializa. El proyecto se encuentra en una etapa avanzada, con prototipos funcionales y aplicaciones en obras reales. El objetivo inmediato consiste en sumar colaboradores y profesionales interesados, así como obtener financiamiento para escalar la producción y lanzar las primeras unidades al mercado.

La iniciativa apunta al sector de materiales de construcción y busca aplicaciones en espacios de trabajo, centros educativos, jardines infantiles, talleres y laboratorios. La propuesta plantea un uso más dinámico de las paredes y una mejora en la organización de los espacios.

