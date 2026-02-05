Ciencia

Tiene 29 años y creó un cemento magnético que propone transformar las paredes en superficies interactivas

Un joven argentino creó un cemento magnético que permite colgar objetos sin perforar paredes. El invento apunta a transformar la construcción con superficies interactivas

Por La Nación / Argentina / GDA
Un estudiante argentino desarrolló Ironplac, un sistema constructivo magnetizable que permite usar las paredes como superficies funcionales.
Un estudiante argentino desarrolló Ironplac, un sistema constructivo magnetizable que permite usar las paredes como superficies funcionales. (IG/@ironplac/IG/@ironplac)







