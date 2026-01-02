Bicicleta experimental usa imanes para eliminar los amortiguadores clásicos

Un prototipo de bicicleta con imanes en la suspensión mostró estabilidad en asfalto, pero limitaciones en terrenos extremos. Su creador anunció mejoras futuras.

El inventor británico Colin Furze desarrolló un prototipo de bicicleta con suspensión magnética que reemplaza los amortiguadores convencionales por imanes. El proyecto mostró un enfoque poco común en el diseño de este medio de transporte y generó alto interés en redes sociales.

Durante décadas, las bicicletas mantuvieron un diseño similar. Sus sistemas de suspensión utilizan resortes y aceite hidráulico para absorber impactos y baches del camino. Furze planteó una alternativa distinta. El creador, conocido por sus proyectos experimentales en YouTube, diseñó una bicicleta cuya suspensión funciona únicamente con la fuerza de repulsión entre imanes.

El invento quedó documentado en un video de YouTube que superó los cuatro millones de visualizaciones. En la grabación, Furze explicó cómo modificó una bicicleta común hasta convertirla en un prototipo que recuerda a una creación de ciencia ficción. La parte superior del vehículo quedó suspendida gracias a dos pares de imanes enfrentados por polos idénticos, los cuales se mantienen separados por la fuerza magnética.

El desarrollo requirió imanes de alta potencia. Los imanes comunes no resultaron suficientes para sostener la estructura. Por esa razón, el inventor encargó imanes especializados capaces de generar cerca de 500 kilogramos de fuerza, con el fin de lograr estabilidad y resistencia.

Las pruebas mostraron resultados mixtos. La bicicleta presentó un comportamiento estable en superficies pavimentadas y trayectos regulares. Sin embargo, evidenció limitaciones ante ondulaciones pronunciadas, como las que se presentan en disciplinas como el ciclismo BMX. En esos escenarios, la estructura no logró manejar las fuerzas extremas.

A pesar de esas dificultades, Furze expresó satisfacción con el resultado. Según explicó de forma indirecta, el principal problema no se relacionó con los imanes, sino con la estructura general de la bicicleta. El diseño priorizó el impacto visual sobre la practicidad, con el objetivo de atraer audiencia en la plataforma digital.

El inventor adelantó que planea trabajar en una versión mejorada del prototipo. La futura propuesta buscaría corregir los problemas estructurales y aprovechar mejor el potencial de la suspensión magnética.

