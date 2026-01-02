Ciencia

Bicicleta experimental usa imanes para eliminar los amortiguadores clásicos

Inventor británico crea una bicicleta con suspensión magnética que sustituye amortiguadores tradicionales. El prototipo sorprende en YouTube y plantea un diseño poco convencional

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Un prototipo de bicicleta con suspensión basada en imanes desafía el diseño tradicional y revela ventajas en pavimento y límites en terrenos extremos.
Un prototipo de bicicleta con imanes en la suspensión mostró estabilidad en asfalto, pero limitaciones en terrenos extremos. Su creador anunció mejoras futuras. (YouTube/colinfurze)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCbicicletaColin Furze
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.