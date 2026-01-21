Ciencia

Tiburones que caminan y ponen huevos sin gastar más energía: el hallazgo que sorprende a la ciencia

Investigación de la Universidad James Cook demuestra que los tiburones andadores mantienen estable su consumo de energía durante todo su ciclo reproductivo

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron que el tiburón epaulette se reproduce sin elevar su gasto energético, incluso al formar huevos, lo que evidencia una fisiología altamente eficiente.
Científicos detectaron que el tiburón epaulette se reproduce sin elevar su gasto energético, incluso al formar huevos, lo que evidencia una fisiología altamente eficiente. (Acuario del Pacífico/Acuario del Pacífico)







