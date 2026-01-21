Tiburones que caminan y ponen huevos sin gastar más energía: el hallazgo que sorprende a la ciencia

Científicos detectaron que el tiburón epaulette se reproduce sin elevar su gasto energético, incluso al formar huevos, lo que evidencia una fisiología altamente eficiente.

Científicos de Australia identificaron un fenómeno biológico que desafía conceptos aceptados sobre el costo energético de la reproducción animal. Los tiburones epaulette, conocidos como tiburones andadores, logran reproducirse y poner huevos sin aumentar su gasto de energía, según un estudio de la Universidad James Cook (JCU).

La investigación, publicada en la revista Biology Open, analizó de forma directa el gasto energético durante el ciclo reproductivo de esta especie ovípara. Este tipo de medición no se había realizado antes en tiburones que ponen huevos.

El estudio estuvo a cargo del equipo de fisiología de tiburones de la JCU, liderado por la profesora Jodie Rummer. El seguimiento mostró que, pese a la complejidad del huevo que producen, el uso de energía se mantuvo estable durante todo el proceso reproductivo.

En la mayoría de las especies animales, la reproducción implica un aumento significativo en la demanda energética. En este caso, los tiburones epaulette exhibieron una fisiología altamente eficiente, capaz de optimizar el uso de energía sin comprometer otras funciones vitales.

Este comportamiento también cuestiona la idea de que, ante factores de estrés ambiental como el calentamiento de los océanos, la reproducción sea la primera función en verse afectada. No obstante, los científicos señalaron la necesidad de establecer los límites reales de esta resiliencia frente al aumento de la temperatura marina.

Los tiburones epaulette producen dos huevos cada tres semanas. La mayor parte de la puesta ocurre entre setiembre y diciembre. Para el análisis, el equipo monitoreó cinco hembras antes, durante y después de la formación de las cápsulas de huevos.

Los animales permanecieron en grandes tanques con temperatura controlada en la Unidad de Investigación en Acuicultura y Marina de la Universidad James Cook, en Townsville. Este entorno permitió medir con precisión cualquier variación en el gasto energético.

Los investigadores evaluaron las tasas de consumo de oxígeno, un indicador directo de la tasa metabólica. Un mayor consumo de oxígeno refleja un mayor uso de energía. En este caso, los valores no mostraron cambios relevantes.

Además, el equipo analizó la química sanguínea y los niveles hormonales de las hembras durante la producción de huevos. Estos parámetros también se mantuvieron estables, lo que refuerza la idea de un sistema reproductivo eficiente en los peces condrictes, grupo que incluye tiburones, rayas, patines y quimeras.

En muchas especies, las condiciones adversas obligan a elegir entre sobrevivir o reproducirse. En el caso del tiburón epaulette, los resultados sugieren que podría continuar produciendo huevos incluso bajo estrés ambiental, un dato relevante para la salud de los arrecifes donde habita.

