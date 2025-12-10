El inesperado ataque de un tiburón en Brasil revela un problema ambiental oculto

El pez jaguar es una especie invasora de agua dulce que llegó al mar por lluvias intensas; los tiburones aprovecharon el inusual encuentro.

Un tiburón limón capturó a un pez invasor de agua dulce en el mar, un suceso que sorprendió a científicos en la bahía del Sueste, en Fernando de Noronha, Brasil.

Investigadores brasileños documentaron por primera vez la caza del pez jaguar (Parachromis managuensis) por tiburones limón (Negaprion brevirostris). El hecho ocurrió en marzo de 2024 en un área costera con alta presencia de tiburones, tras una noche de lluvias intensas que desbordaron cuerpos de agua dulce cercanos.

El estudio fue publicado en la revista Environmental Biology of Fishes.

Invasión de agua dulce en un entorno marino

La bahía del Sueste, normalmente salada, recibió una carga inusual de agua dulce desde un manglar cercano. Esta condición permitió el ingreso del pez jaguar, una especie no nativa del archipiélago, que probablemente fue introducida con fines de producción animal.

Aunque este pez soporta cierta salinidad, sufre estrés en niveles elevados. En ese momento, la salinidad en la bahía alcanzó 32 psu, mientras que estudios previos mostraron que niveles por encima de 25 psu ya afectan el comportamiento de la especie.

Los peces jaguar presentaban un nado errático, lo que facilitó su captura por parte de los tiburones.

Zona de alimentación y reproducción de tiburones

Baía do Sueste es una zona clave para los tiburones limón, donde nacen, se alimentan y permanecen hasta por un año. El lugar tiene aguas cálidas, poco profundas y turbias. También se ha registrado la presencia de tiburones tigre. Por esta razón, el baño y el buceo fueron prohibidos en 2022 tras varios incidentes con turistas.

Los investigadores observaron la escena mediante drones, como parte de un monitoreo donde los tiburones son capturados, medidos, pesados, marcados con microchips y luego liberados.

Se observaron tanto juveniles como adultos alimentándose del pez jaguar.

El fenómeno y sus implicaciones

La interacción fue calificada como un comportamiento oportunista por parte de los tiburones, dado que peces de agua dulce no forman parte de su dieta habitual. Sin embargo, no se sabe si este evento ha ocurrido antes o si fue la primera vez.

Según los investigadores, el reservorio del Xaréu se desbordó por las lluvias, arrastró peces al manglar, y este también se desbordó, conectando finalmente con el mar.

En años anteriores también hubo lluvias intensas, pero no se documentó este tipo de interacción.

¿Un nuevo papel ecológico para los tiburones?

Aunque los tiburones no lograrían eliminar por completo a la especie invasora, sí podrían colaborar en el control de su población, especialmente si se repite el fenómeno de ingreso a la bahía.

No hay estudios específicos sobre el impacto del pez jaguar en la biodiversidad del archipiélago. Sin embargo, en otros ecosistemas se sabe que esta especie puede afectar a las nativas por competencia o depredación.

Este estudio forma parte del proyecto “Impacto de las modificaciones antropogénicas en la fauna”, apoyado por la FAPESP y liderado por el profesor Fernando Ribeiro Gomes, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo (IB-USP).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.