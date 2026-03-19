Ciencia

Tiburones del Caribe presentan contaminación con cocaína, cafeína y analgésicos, revela estudio científico

Análisis en Bahamas revela presencia de drogas en sangre de tiburones y advierte sobre impacto humano en ecosistemas marinos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallan drogas en tiburones del Caribe y alertan sobre contaminación vinculada a actividad humana y turismo.
Científicos hallan drogas en tiburones del Caribe y alertan sobre contaminación vinculada a actividad humana y turismo. (Kim Ol' Florida Boy/Wikimedia Commons)







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