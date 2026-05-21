Ciencia

Tiburón que existía antes de los dinosaurios apareció cerca de la superficie y sorprendió a científicos en Estados Unidos

Investigadores detectaron ejemplares en zonas con apenas 6 metros de profundidad y buscan entender sus movimientos

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Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de tiburones ancestrales en aguas poco profundas abrió una oportunidad única para estudiar la especie.
El hallazgo de tiburones ancestrales en aguas poco profundas abrió una oportunidad única para estudiar la especie. (The Seattle Aquarium/Blog)







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