Tiburón que existía antes de los dinosaurios apareció cerca de la superficie y sorprendió a científicos en Estados Unidos

El hallazgo de tiburones ancestrales en aguas poco profundas abrió una oportunidad única para estudiar la especie.

Un tiburón de las profundidades que existía antes de la aparición de los dinosaurios apareció en aguas poco profundas frente a la costa de Estados Unidos. El hallazgo llamó la atención de investigadores por el comportamiento inusual de la especie.

Los tiburones de seis branquias gigantes, aparecieron durante todo el año en el Estrecho de Puget, en el estado de Washington. La especie suele habitar a miles de metros bajo la superficie del océano. Sin embargo, algunos ejemplares aparecieron en zonas con apenas 6 metros de profundidad.

Especialistas marinos señalaron que estos animales pueden alcanzar hasta 4 metros de longitud. Además, indicaron que su origen es anterior a la presencia de los dinosaurios en la Tierra.

Los investigadores consideran a estos depredadores marinos como animales difíciles de observar. La especie suele vivir en aguas oceánicas profundas y puede encontrarse a profundidades de hasta 3.000 metros, donde existe muy poca luz.

Científicos del Acuario de Seattle encontraron una oportunidad poco común para estudiar a estos tiburones. Los ejemplares regresaron en varias ocasiones a la región de Salish para dar a luz.

Biólogos indicaron que creen que las aguas del Estrecho de Puget funcionan como un área de crianza para los tiburones jóvenes.

La investigadora Dani Escontrela, del Acuario de Seattle, explicó en un comunicado citado por medios internacionales que el objetivo del proyecto consiste en responder la mayor cantidad posible de preguntas sobre esta especie.

Entre mayo y setiembre, investigadores y veterinarios visitarán tres puntos de Puget Sound una vez por mes para analizar a los animales.

El equipo planeó llevar a los tiburones a la superficie. Los especialistas podrán subirlos a bordo o mantenerlos junto a la embarcación. Luego los colocarán boca arriba para inducir un estado similar a un trance. Ese comportamiento ocurre de forma natural en distintas especies de tiburones.

Después del procedimiento, los científicos tomarán medidas corporales, muestras de tejido y fotografías. Luego instalarán dispositivos de rastreo.

El proceso tardará entre cinco y diez minutos. Después de completar la evaluación, los animales regresarán al agua.

Los investigadores esperan que los dispositivos permitan conocer más detalles sobre los movimientos, hábitos alimentarios y uso del hábitat de la especie.

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