Hallan tiburón dormilón en aguas del océano Antártico a 1.400 metros de profundidad

Investigadores filmaron un tiburón dormilón en aguas cercanas a la Antártida y analizan su identidad y posible expansión.

Un tiburón dormilón fue grabado por primera vez cerca del océano Antártico durante una expedición científica en enero. El registro ocurrió a 1.400 metros de profundidad y en aguas cercanas a 1 °C, según informó la Universidad de Australia Occidental.

El hallazgo se dio en el marco de una exploración de biodiversidad en la Fosa de Tonga, en el suroeste del océano Pacífico. Investigadores del Centro de Investigación en Aguas Profundas Minderoo utilizaron una cámara subacuática para captar al ejemplar mientras se alimentaba de un cebo.

La grabación muestra al tiburón abrir la boca y exhibir varias hileras de dientes. La variedad de dentición de esta especie aún no está definida. El equipo estimó que el individuo medía cerca de 3,5 metros, aunque estos tiburones pueden alcanzar hasta siete metros de longitud.

Registro inusual en el hemisferio sur

Los tiburones dormilones existen desde hace cientos de millones de años. Habitan en casi todos los océanos del mundo. Sin embargo, su presencia en zonas cercanas al Polo Sur resulta poco común.

La investigadora Jessica Kolbusz indicó que estos tiburones se observan con poca frecuencia en el hemisferio sur. Señaló que en el hemisferio norte suelen capturarse de forma accidental, pero rara vez se estudian en detalle.

El conocimiento científico sobre esta especie es limitado. Los expertos aún no determinan cuánto tiempo vive. Por esa razón, la expedición buscó responder interrogantes sobre su biodiversidad y abundancia. Estudios genéticos ya están en marcha para identificar cuáles especies de tiburón dormilón habitan en el hemisferio sur.

Qué se sabe sobre el tiburón dormilón

Gran parte de la información disponible proviene de capturas accidentales durante actividades pesqueras. Se trata de tiburones de gran tamaño, con piel manchada y aletas pequeñas. Pueden vivir desde la superficie hasta miles de metros de profundidad.

El nombre responde a su comportamiento. Se desplazan a velocidades muy bajas en aguas profundas. Esa característica les permite ahorrar energía en ambientes fríos y oscuros.

Investigadores analizan la abundancia de especies marinas entre los 1.000 y 10.000 metros de profundidad. Aún no está claro si la biodiversidad en esas zonas responde a la presión del fondo oceánico, que aumenta 1 ATM cada 10 metros, o a condiciones específicas del hábitat.

Entre las especies conocidas destaca el tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus). Vive en el hemisferio norte y puede alcanzar cerca de 400 años. Este ejemplar sirvió como base para estudios de datación por radiocarbono que buscan estimar la longevidad de otras especies.

En el hemisferio sur, los científicos consideran que existen dos especies similares: el tiburón dormilón del sur, identificado en 1913 frente a la isla Macquarie, y el tiburón dormilón del Pacífico (Somniosus pacificus).

Estos tiburones son depredadores oportunistas y carroñeros. Se alimentan de animales de fondo de movimiento lento y de cadáveres. El análisis de contenido estomacal también sugiere que pueden capturar peces de nado rápido.

Próximos estudios y cambio climático

Aún no está definido si el tiburón dormilón del sur y el del Pacífico corresponden a especies distintas. Un estudio genético realizado en 2023 en el océano Pacífico sugirió que ambos podrían pertenecer a una misma especie.

Las muestras de tejido se recolectaron en capturas accidentales, pesquerías comerciales y expediciones científicas. Los análisis genéticos iniciarán a mediados de este año.

El equipo también busca determinar si la especie podrá expandirse hacia más áreas de la Antártida ante el aumento de la temperatura del océano por el cambio climático. En la actualidad, las temperaturas bajo cero del océano Antártico dificultan que otras especies vivan y se reproduzcan en esa región.

Kolbusz señaló que, debido al ritmo de calentamiento y a la posible tolerancia térmica amplia del tiburón, su distribución podría mantenerse estable. Sin embargo, indicó que la distribución exacta aún no se conoce, lo que impide afirmaciones definitivas.

