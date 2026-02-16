Ciencia

Hallan tiburón dormilón en aguas del océano Antártico a 1.400 metros de profundidad

El ejemplar fue captado en la Fosa de Tonga a 1.400 metros de profundidad en aguas cercanas a 1 °C durante una expedición científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores filmaron un tiburón dormilón en aguas cercanas a la Antártida y analizan su identidad y posible expansión.
Investigadores filmaron un tiburón dormilón en aguas cercanas a la Antártida y analizan su identidad y posible expansión. (Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre/Kelpie Geoscience/Inkfish LLC)







