Tiburón blanco de 5 metros rodea embarcación y desata pánico entre pescadores: vea el video

Dos pescadores vivieron momentos de tensión cuando un enorme tiburón blanco giró alrededor de su embarcación en Australia.

Un tiburón blanco de gran tamaño, de unos 5 metros, provocó momentos de tensión en altamar al rodear una pequeña embarcación con dos pescadores a bordo. El hecho ocurrió a unos 2 kilómetros de la isla Robe, en Victoria, Australia.

Los pescadores James Harris y Fraser Bothe detectaron una señal inusual minutos antes del encuentro. Un grupo de aves que volaba sobre el barco se dispersó de forma repentina. Esa reacción alertó a la tripulación.

Al observar el agua, Harris identificó una gran silueta bajo la superficie. Poco después, apareció un tiburón blanco que dio tres vueltas completas alrededor del casco.

La escena generó alarma inmediata. Según el relato posterior de los pescadores, el animal se acercó con rapidez y su tamaño resultó evidente. La aleta dorsal sobresalía con claridad.

🦈 A group of Victorian fishermen making the most of the Easter break at Robe have filmed the moment a shark bigger than their small tinny circled them.



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Harris explicó que había entre seis y siete aves cerca del bote. Todas huyeron en cuestión de segundos. Luego apareció la aleta del tiburón, que describió como enorme. Indicó que el video no refleja la dimensión real del animal.

El encuentro resultó intimidante y a la vez impactante para los tripulantes. Bothe señaló que la embarcación mide 4,5 metros. El tiburón superaba esa longitud cuando se acercó.

Ante la situación, Bothe tomó el control del automóvil marino y activó el motor de inmediato. El pescador se alejó del lugar para evitar un incidente mayor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.