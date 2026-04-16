Ciencia

Tiburón blanco de 5 metros rodea embarcación y desata pánico entre pescadores: vea el video

Un tiburón blanco superó el tamaño de un bote pesquero y obligó a dos hombres a huir tras rodearlos varias veces

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dos pescadores vivieron momentos de tensión cuando un enorme tiburón blanco giró alrededor de su embarcación en Australia.
Dos pescadores vivieron momentos de tensión cuando un enorme tiburón blanco giró alrededor de su embarcación en Australia. (James Harris/Captura)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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