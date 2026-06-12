Ciencia

Tener un perro en casa podría mejorar la salud mental de los adolescentes, según estudio científico

Científicos japoneses hallaron una relación entre la convivencia con perros, cambios en la microbiota y una mejor conducta social en adolescentes

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Por O Globo / Brasil / GDA
La investigación analizó a 343 adolescentes y encontró que quienes viven con perros mostraron menos aislamiento social y mayor bienestar psicológico.
La investigación analizó a 343 adolescentes y encontró que quienes viven con perros mostraron menos aislamiento social y mayor bienestar psicológico. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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