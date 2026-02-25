Ciencia

Telescopio James Webb revela nuevos detalles de la enigmática Nebulosa del Cráneo

El telescopio James Webb reveló impactantes nuevos detalles de la Nebulosa del Cráneo, una misteriosa estructura que rodea una estrella moribunda

Por Silvia Ureña Corrales
El Webb mostró nuevas características de la nebulosa PMR 1 y aportó pistas sobre el destino de su estrella central.
El Webb mostró nuevas características de la nebulosa PMR 1 y aportó pistas sobre el destino de su estrella central. (NASA /NASA)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

