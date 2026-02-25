Telescopio James Webb revela nuevos detalles de la enigmática Nebulosa del Cráneo

El Webb mostró nuevas características de la nebulosa PMR 1 y aportó pistas sobre el destino de su estrella central.

El telescopio espacial James Webb de la NASA captó nuevas imágenes de la nebulosa PMR 1, conocida como la Nebulosa del Cráneo, y reveló detalles inéditos sobre esta estructura que rodea a una estrella en fase final de su vida. Las observaciones se realizaron en luz infrarroja cercana y media.

La nebulosa PMR 1 muestra una forma que recuerda a un cerebro dentro de un cráneo transparente. Fue detectada por primera vez hace más de una década por el Telescopio Espacial Spitzer, ya retirado. Ahora, los instrumentos avanzados del Webb permitieron observar con mayor precisión su estructura interna.

Las imágenes obtenidas con la NIRCam y el MIRI evidenciaron una línea oscura vertical que divide la nebulosa en dos regiones similares a hemisferios. Según explicó la NASA, esta franja podría estar vinculada con un flujo de material expulsado por la estrella central, un fenómeno que suele producirse mediante chorros gemelos en direcciones opuestas.

El análisis mostró que la nebulosa contiene capas diferenciadas de gas. La envoltura exterior está compuesta principalmente de hidrógeno expulsado en etapas iniciales. En el interior se observan regiones más complejas con distintos gases y estructuras más definidas.

La agencia espacial indicó que la estrella responsable de esta formación se encuentra en una fase avanzada de evolución. En estos procesos, las estrellas liberan sus capas externas en un periodo relativamente breve en términos cósmicos; el desenlace dependerá de su masa.

Si la estrella posee suficiente masa, podría culminar en una explosión de supernova. En cambio, si se trata de un astro similar al Sol, continuará perdiendo material hasta quedar como una enana blanca densa que se enfriará durante miles de millones de años.

El Webb es actualmente el principal observatorio espacial del mundo. Opera como un programa internacional liderado por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Su misión incluye estudiar el sistema solar, observar exoplanetas y analizar las estructuras más antiguas del universo.