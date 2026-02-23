Ciencia

Telescopio James Webb identifica por primera vez la estrella que explotó como supernova hace 40 millones de años

El telescopio espacial identificó una supergigante roja rodeada de polvo rico en carbono antes de su explosión

Por Jailine González Gómez
El telescopio espacial James Webb identificó la estrella que dio origen a la supernova 2025pht en la galaxia NGC 1637. El hallazgo aporta evidencia sobre el misterio de las supergigantes rojas ocultas por polvo cósmico.
El telescopio espacial James Webb identificó la estrella que dio origen a la supernova 2025pht en la galaxia NGC 1637. El hallazgo aporta evidencia sobre el misterio de las supergigantes rojas ocultas por polvo cósmico. (NASA, ESA, CSA, STScI, Charles Kilpatrick (Northwestern), Aswin Suresh (Northwestern)/Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

