El telescopio James Webb revela por primera vez la estructura vertical de la ionosfera de Urano

El estudio midió temperatura y densidad hasta 5.000 km y mostró cómo el campo magnético moldea la atmósfera superior

Por Jailine González Gómez
El James Webb midió en 3D la ionosfera de Urano y confirmó su enfriamiento continuo.
El James Webb midió en 3D la ionosfera de Urano y confirmó su enfriamiento continuo. (ESA/Webb, NASA, CSA, STScI, P. T)







