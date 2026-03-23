Telescopio Hubble de la NASA registra 25 años de expansión de la Nebulosa del Cangrejo

Hubble volvió a observar la Nebulosa del Cangrejo y captó 25 años de expansión en sus filamentos.

La NASA informó que el telescopio espacial Hubble volvió a observar la Nebulosa del Cangrejo, 25 años después de su primera imagen completa del remanente de supernova, y documentó su expansión con un nuevo registro publicado en The Astrophysical Journal.

La nueva observación muestra la estructura filamentaria de la nebulosa y el desplazamiento hacia afuera de esos filamentos durante un periodo de 25 años, a una velocidad de 3,4 millones de millas por hora, según la información divulgada.

La Nebulosa del Cangrejo corresponde al remanente de la supernova SN 1054, que fue registrada por astrónomos en el año 1054 como una nueva estrella visible incluso durante el día durante varias semanas. El objeto está ubicado a 6.500 años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro.

William Blair, astrónomo de la Universidad Johns Hopkins y líder de las nuevas observaciones, afirmó que la duración operativa de Hubble permite detectar movimiento en un objeto que todavía se expande casi mil años después de la explosión. También señaló que el nuevo instrumento ofrece más detalle y resolución que hace 25 años.

Para comparar ambas etapas, la imagen de 1999 fue reprocesada. Según el reporte, la variación de colores en las dos imágenes refleja cambios en la temperatura local, la densidad del gas y la composición química.

Blair indicó que los filamentos ubicados en la periferia parecen haberse movido más que los del centro. Añadió que, en vez de estirarse con el tiempo, parecen haber avanzado hacia afuera. El texto atribuye este comportamiento a la condición de la Nebulosa del Cangrejo como una nebulosa de viento de púlsar impulsada por radiación sincrotrón, generada por la interacción entre el campo magnético del púlsar y el material de la nebulosa.

La observación de mayor resolución también aporta datos sobre la estructura tridimensional del objeto. Blair explicó que algunas sombras de filamentos se proyectan sobre la neblina de radiación sincrotrón en el interior de la nebulosa. Agregó que algunos de los filamentos más brillantes no muestran sombras, lo que indica que deben estar en la parte posterior.

El reporte añade que el valor científico de estas observaciones aumentará al compararlas con datos recientes de otros telescopios que estudian la Nebulosa del Cangrejo en distintas longitudes de onda. Entre ellos figura el telescopio espacial James Webb, que divulgó observaciones en luz infrarroja en 2024.

La NASA destacó que Hubble ha operado durante más de tres décadas. La agencia precisó que el telescopio es un proyecto de cooperación internacional con la Agencia Espacial Europea. El Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, administra el telescopio y las operaciones de la misión. Lockheed Martin Space apoya esas operaciones y el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, en Baltimore, realiza las operaciones científicas para la NASA.