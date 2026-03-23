Ciencia

Telescopio Hubble de la NASA registra 25 años de expansión de la Nebulosa del Cangrejo

El telescopio espacial de la NASA comparó nuevas observaciones con imágenes de 1999 y documentó el avance de sus filamentos

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Por Jailine González Gómez
Hubble volvió a observar la Nebulosa del Cangrejo y captó 25 años de expansión en sus filamentos.
Hubble volvió a observar la Nebulosa del Cangrejo y captó 25 años de expansión en sus filamentos. (NASA, ESA, STScI, William Blair (JHU)/Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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