Ciencia

Telescopio espacial Hubble sorprende al captar un cometa que se rompe en cuatro fragmentos

El cometa K1 se desintegró pocos días después de su perihelio. Científicos analizan imágenes únicas captadas por el Hubble

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Por Europa Press
El cometa K1 REMITIDA / HANDOUT por HUBBLE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/3/2026
Hubble registró la ruptura del cometa K1 en cuatro fragmentos. El evento aporta información clave sobre la física y composición de estos cuerpos. (HUBBLE/HUBBLE)







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