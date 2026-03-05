Ciencia

Telescopio Hubble: astrónomos descubren una galaxia casi invisible compuesta por un 99,9% de materia oscura

CDG-2 fue detectada por cuatro cúmulos globulares en el cúmulo de Perseo

Por Jailine González Gómez
Astrónomos identifican una galaxia casi invisible a 300 millones de años luz.
La galaxia CDG-2 apenas emite luz y podría estar compuesta casi por completo de materia oscura. (NASA, ESA/Dayi Li (UToronto); Procesamiento de imagen: Joseph DePasquale (STScI))







notas iaJGGNASAtelescopio Hubblegalaxia
Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

