Telescopio espacial Hubble capta imagen inédita del disco de formación planetaria más grande conocido

El Hubble identificó el mayor disco de formación planetaria observado. Su tamaño extremo y su asimetría aportan nuevas claves sobre el origen de los planetas. Foto:

Una nueva observación del Telescopio Espacial Hubble, de la NASA, reveló el disco de formación planetaria más grande conocido hasta ahora. El hallazgo se dio alrededor de una estrella joven y permitió analizar esta estructura con un nivel de detalle inédito en luz visible.

La imagen muestra un entorno altamente turbulento. Se observan jirones de polvo y gas que sobresalen muy por encima y por debajo del plano principal del disco. Un rasgo distintivo es que estas extensiones aparecen solo en uno de sus lados, una característica que no coincide con otros discos protoplanetarios estudiados.

El objeto recibe el nombre de IRAS 23077+6707 y el apodo de “El Chivito de Drácula”. Se localiza a unos 1.000 años luz de la Tierra. Su tamaño alcanza casi 640.000 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 40 veces el diámetro del sistema solar y se extiende hasta una región comparable con el borde exterior del Cinturón de Kuiper.

El disco presenta una densidad extrema. Esa condición oculta por completo a la estrella central. Los científicos consideran que podría tratarse de una estrella caliente y masiva o incluso de un sistema binario.

Los investigadores señalaron que no solo se trata del mayor disco de formación planetaria identificado. También figura entre los más inusuales. El nivel de detalle observado resulta poco común en este tipo de sistemas y sugiere que las incubadoras de planetas pueden ser más activas y caóticas de lo previsto.

El análisis indicó que el disco se observa casi de canto. Sus capas superiores tenues y sus asimetrías marcadas llaman la atención de los astrónomos. Observaciones previas del Hubble y del Telescopio Espacial James Webb detectaron estructuras similares en otros discos. Sin embargo, IRAS 23077+6707 ofrece una perspectiva excepcional en luz visible, lo que permite rastrear subestructuras con un detalle sin precedentes.

El apodo del sistema tiene un origen anecdótico. Uno de los investigadores es originario de Transilvania y otro de Uruguay, país donde el “chivito” es un plato típico. La apariencia del disco refuerza el nombre. Visto de canto, recuerda una hamburguesa con una franja oscura central y capas brillantes de polvo y gas en la parte superior e inferior.

Asimetría desconcertante

Además de su tamaño, la estructura asimétrica del disco plantea nuevas interrogantes. Las imágenes del Hubble revelan formaciones verticales similares a filamentos que se elevan solo en uno de los lados. El lado opuesto muestra un borde limpio y sin estas extensiones.

Para los científicos, esta diferencia sugiere la acción de procesos dinámicos complejos. Entre las posibles causas figuran la caída reciente de material o interacciones con el entorno circundante.

Los sistemas planetarios se originan en discos de gas y polvo que rodean estrellas jóvenes. Con el tiempo, parte del material cae sobre la estrella. El resto contribuye a la formación de planetas.

En el caso de IRAS 23077+6707, los científicos estimaron que la masa del disco equivale a entre 10 y 30 veces la de Júpiter. Esa cantidad resulta suficiente para la posible formación de varios planetas gigantes gaseosos.

Los investigadores indicaron que el sistema podría albergar un amplio sistema planetario. Aunque la formación de planetas varía en entornos tan masivos, los procesos fundamentales podrían ser similares. Las imágenes actuales plantean más preguntas que respuestas, pero representan un punto de partida clave para comprender cómo se forman los planetas en distintos contextos.

El Telescopio Espacial Hubble mantiene más de tres décadas en operación. Continúa como una herramienta central para la astronomía moderna. El proyecto funciona como una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. El Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, gestiona las operaciones de la misión. El Instituto Científico del Telescopio Espacial, en Baltimore, coordina las actividades científicas.

