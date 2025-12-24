Ciencia

Telescopio espacial Hubble capta imagen inédita del disco de formación planetaria más grande conocido

Telescopio captó en luz visible un disco de gas y polvo sin precedentes, con un tamaño y una estructura que desafían los modelos actuales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Hubble identificó el mayor disco de formación planetaria observado. Su tamaño extremo y su asimetría aportan nuevas claves sobre el origen de los planetas.
El Hubble identificó el mayor disco de formación planetaria observado. Su tamaño extremo y su asimetría aportan nuevas claves sobre el origen de los planetas. Foto: (NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA)/Joseph DePasquale (STScI))







