Ciencia

Telescopio de la NASA muestra cómo un exoplaneta se ‘tuesta’ al acercarse a su estrella

Observaciones del James Webb revelan cambios térmicos y químicos en un planeta con una órbita altamente elíptica

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Por Jailine González Gómez
El telescopio Webb detectó un aumento de 1.100 °F en la temperatura del exoplaneta HD 80606 b durante su paso más cercano a su estrella.
El telescopio Webb detectó un aumento de 1.100 °F en la temperatura del exoplaneta HD 80606 b durante su paso más cercano a su estrella. (NASA, ESA, CSA/Joseph Olmsted (STScI))







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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