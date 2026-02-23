Ciencia

Telescopio de la Nasa detecta moléculas vinculadas a la vida en el cometa interestelar 3I/ATLAS y esto es lo que revela

El cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a la ciencia tras revelar compuestos orgánicos vinculados con procesos prebióticos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
SPHEREx identificó moléculas orgánicas en el cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que atravesó el Sistema Solar en 2025. Imagen con fines ilustrativos. (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcometa3I/ATLAScometa 3I/ATLASNASA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.