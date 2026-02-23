Telescopio de la Nasa detecta moléculas vinculadas a la vida en el cometa interestelar 3I/ATLAS y esto es lo que revela

SPHEREx identificó moléculas orgánicas en el cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que atravesó el Sistema Solar en 2025. Imagen con fines ilustrativos.

Un telescopio espacial de la NASA identificó moléculas orgánicas asociadas con la química prebiótica en el cometa 3I/ATLAS. El objeto cruzó el sistema solar en 2025. El hallazgo no indica presencia de vida, pero refuerza la amplia distribución de materia orgánica en el universo.

El descubrimiento se dio gracias al telescopio Spherex, especializado en el mapeo del cielo en infrarrojo. El instrumento detectó señales químicas en el material expulsado por el cometa durante su paso por la región cercana a la órbita de la Tierra.

Los datos revelaron la presencia de metanol, metano y cianeto de hidrógeno. Estos compuestos se consideran bloques químicos capaces de participar en reacciones previas al surgimiento de la vida. Las moléculas se liberaron cuando el cometa se acercó al Sol y aumentó su temperatura.

Previamente el telescopio XMM-Newton detectó un brillo causado por la colisión entre el viento solar y gases del cometa 3I/ATLAS (ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot y el equipo ISO de XMM/ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot y el equipo ISO de XMM)

El 3I/ATLAS se descubrió el 1.º de julio de 2025 mediante el sistema automatizado Atlas, que monitorea objetos próximos a la Tierra. Poco después, se clasificó como un visitante interestelar. Se trata de un cuerpo formado alrededor de otra estrella que viaja por el espacio interestelar antes de atravesar otros sistemas planetarios.

Durante su trayectoria, el calentamiento solar activó la coma del cometa, que es la nube de gas y polvo que rodea su núcleo. Ese proceso liberó compuestos orgánicos complejos al espacio.

Las firmas químicas se registraron entre el 8 y el 15 de diciembre de 2025. En ese momento, el objeto ya salía del sistema solar.

Especialistas indicaron que estas observaciones ofrecen una oportunidad poco frecuente para estudiar la composición química primordial de un objeto que se formó hace miles de millones de años en otro sistema estelar.

La detección no demuestra que exista vida en el 3I/ATLAS. Sin embargo, respalda la hipótesis de que los ingredientes químicos fundamentales para procesos biológicos se encuentran distribuidos en el universo, incluso más allá del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.