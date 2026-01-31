El cometa interestelar 3I/ATLAS es captado por el satélite TESS de la NASA: así luce en las nuevas imágenes

TESS observó el cometa interestelar 3I/ATLAS entre el 15 y el 22 de enero. La información ya está disponible para análisis científicos.

El satélite NASA volvió a observar el cometa interestelar 3I/ATLAS durante un periodo especial de monitoreo entre el 15 y el 22 de enero, con el objetivo de analizar su actividad y rotación mientras atraviesa el sistema solar.

Las observaciones se realizaron con el satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), una misión diseñada para estudiar variaciones de brillo en estrellas distantes, pero que también permite identificar y seguir objetos menores como cometas y asteroides.

Durante ese intervalo, los científicos utilizaron datos obtenidos el 15 de enero y entre el 18 y 19 de enero para reconstruir el movimiento del cometa. Con esa información, el investigador Daniel Muthukrishna, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, elaboró un video corto que muestra a 3I/ATLAS como un punto luminoso en desplazamiento con una cola visible.

Las mediciones iniciales indican que el cometa presenta un brillo cercano a 11,5 de magnitud aparente, lo que lo hace aproximadamente 100 veces más débil que el límite de visibilidad del ojo humano sin instrumentos.

Todos los datos recopilados por TESS entre el 15 y el 22 de enero quedaron disponibles de forma pública en el Archivo Mikulski para Telescopios Espaciales desde el martes posterior al cierre de las observaciones. Las mediciones calibradas del 15 de enero y el video se publicaron el 19 de enero.

El cometa interestelar 3I/ATLAS es captado por el satélite TESS de la NASA

La misión TESS explora grandes franjas del cielo durante cerca de un mes por sector, lo que facilita no solo la detección de exoplanetas, sino también el seguimiento de cuerpos menores a grandes distancias del Sol.

El amplio campo de visión del satélite ya había captado al cometa 3I/ATLAS en mayo de 2025, casi dos meses antes de su descubrimiento oficial. Astrónomos lograron identificarlo al combinar múltiples observaciones y rastrear su desplazamiento en los datos archivados.

Las observaciones recientes se interrumpieron temporalmente entre el 15 y el 18 de enero, cuando TESS entró en modo seguro debido a un problema detectado en sus paneles solares. Tras la corrección, el satélite retomó su operación normal.