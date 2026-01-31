Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS es captado por el satélite TESS de la NASA: así luce en las nuevas imágenes

Un periodo especial de observación permitió al satélite TESS seguir el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS y recopilar datos clave sobre su comportamiento, brillo y movimiento en el espacio

Por Silvia Ureña Corrales
TESS observó el cometa interestelar 3I/ATLAS entre el 15 y el 22 de enero. La información ya está disponible para análisis científicos.
TESS observó el cometa interestelar 3I/ATLAS entre el 15 y el 22 de enero. La información ya está disponible para análisis científicos. (NASA/Daniel Muthukrishna, MIT/NASA/Daniel Muthukrishna, MIT)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

