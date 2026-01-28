Cometa 3I/ATLAS sorprende a la ciencia por su química extraña y señales nunca vistas

El cometa 3I/ATLAS volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional tras nuevas observaciones que revelaron un comportamiento poco común. Se trata de un objeto interestelar que atraviesa el sistema solar sin quedar atrapado por la gravedad del Sol y que sigue una trayectoria hiperbólica, por lo que su paso es único.

Las mediciones realizadas con el Telescopio Espacial Hubble y otros instrumentos avanzados mostraron que el cometa presenta una coma dominada por dióxido de carbono (CO₂) y no por vapor de agua. Este rasgo resulta inusual si se compara con los cometas del sistema solar, que suelen liberar agua al acercarse al Sol.

Los datos indicaron que la cantidad de CO₂ supera varias veces a la de agua, lo que sugiere un proceso de formación distinto al de los cometas conocidos. Este detalle refuerza la hipótesis de que 3I/ATLAS se originó en un entorno estelar muy diferente.

Otro hallazgo relevante fue la detección de chorros de material que cambiaron de dirección de forma lenta y regular durante varias noches de observación. Este patrón apunta a una actividad superficial poco común en cometas observados hasta ahora.

Desde observatorios terrestres, como el ubicado en Tenerife, los astrónomos detectaron una anti-cola, un flujo de polvo que aparenta dirigirse hacia el Sol. Este fenómeno indicó que la dinámica del polvo alrededor del cometa difiere de la habitual.

El seguimiento incluyó datos de misiones como STEREO-A y ESA/SOHO, que captaron imágenes del objeto mientras se desplazó a gran velocidad por el sistema solar. La combinación de composición química atípica, chorros irregulares, anti-cola y origen interestelar convirtió a 3I/ATLAS en un caso excepcional.

Qué revelaron los telescopios más avanzados sobre 3I/ATLAS

Tras su descubrimiento en julio de 2025, los astrónomos confirmaron que 3I/ATLAS provenía de fuera del sistema solar. Con ello, se convirtió en apenas el tercer objeto interestelar identificado hasta ahora.

Ante especulaciones difundidas en redes sociales sobre un posible origen artificial, la comunidad científica impulsó una campaña de observación con instrumentos de alto nivel. En ese esfuerzo participaron el Hubble, el James Webb, Gemini South, el Very Large Telescope y observatorios de radio en distintos continentes.

El proyecto Breakthrough Listen, enfocado en la búsqueda de señales de vida inteligente, dirigió varios radiotelescopios hacia el cometa. El Allen Telescope Array determinó que no surgieron señales que ameritaran un análisis adicional.

Resultados similares se obtuvieron con el radiotelescopio MeerKAT, cuyos datos confirmaron que el comportamiento químico y físico del objeto coincidía con el de un cometa natural. Los registros no mostraron indicios de origen tecnológico.

El Green Bank Telescope también reportó que no detectó emisiones de radio artificiales asociadas a 3I/ATLAS. En conjunto, el proyecto Breakthrough Listen concluyó que no aparecieron tecnofirmas y que el objeto se comportó según procesos astrofísicos naturales, aunque mantuvo el monitoreo de futuros visitantes interestelares.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb cuestionó la solidez de estas conclusiones. Señaló que el tiempo de observación resultó limitado y que aún persistían anomalías por estudiar, en especial durante un eventual acercamiento del cometa a Júpiter. Loeb aclaró que no afirmó un origen artificial, pero pidió cautela ante fenómenos de alto impacto potencial.

