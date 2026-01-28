Ciencia

Cometa 3I/ATLAS sorprende a la ciencia por su química extraña y señales nunca vistas

Nuevas observaciones del cometa 3I/ATLAS revelan una química dominada por CO₂, chorros inusuales y una anti-cola. Científicos analizan este raro visitante interestelar que cruza el sistema solar

Por El Comercio / Perú / GDA
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.
Telescopios espaciales y terrestres detectan rasgos únicos en el cometa interestelar 3I/ATLAS y descartan señales de origen artificial. (NASA /NASA)







