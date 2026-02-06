Ciencia

Telescopio de la NASA detecta compuestos orgánicos y aumento de brillo en cometa interestelar 3I/ATLAS

Un hallazgo astronómico reciente permitió analizar por primera vez la evolución tardía de un cometa proveniente de otra estrella, con resultados clave sobre hielo, gases y material primitivo

Por Silvia Ureña Corrales
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.
SPHEREx analizó el cometa interestelar 3I/ATLAS y confirmó compuestos orgánicos y liberación tardía de gases, lo que aportó nuevos datos sobre cuerpos formados fuera del sistema solar. (NASA /NASA)







Periodista de Inteligencia Artificial.

