Tecnología revela imágenes nunca vistas de tigres en peligro de extinción en Indonesia: video

Un estudio realizado en la isla de Sumatra, Indonesia, logró capturar imágenes inéditas de tigres-de-sumatra, una de las subespecies más amenazadas del planeta. Investigadores utilizaron cámaras infrarrojas instaladas en bosques protegidos para documentar el comportamiento y la densidad poblacional de estos felinos.

El monitoreo se realizó entre marzo de 2023 y noviembre de 2024 en la provincia de Aceh. Un total de 167 cámaras permitió registrar 282 imágenes claras, lo que facilitó la identificación de 27 individuos. De estos, 14 eran hembras, 12 machos y uno no pudo ser clasificado por sexo.

Aceh, refugio clave para la especie

Los científicos eligieron áreas forestales protegidas en Aceh, dentro del ecosistema Leuser. Esta región mantiene 44% de su cobertura boscosa intacta, lo que la convierte en un hábitat propicio para la supervivencia de los tigres.

La población de tigres-de-sumatra es la única subespecie sobreviviente en las Islas de la Sonda. Factores como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y la escasez de presas han llevado a la especie al borde de la extinción. Sin embargo, el estudio demostró que la región aún conserva condiciones favorables, como la existencia de suficientes presas y un ecosistema social saludable.

Durante uno de los levantamientos, los investigadores documentaron tres camadas distintas, lo que evidencia actividad reproductiva en la zona.

Método no invasivo y resultados alentadores

El uso de cámaras fotográficas, que no representan ningún riesgo para los animales, permitió aumentar significativamente el número de imágenes respecto a estudios anteriores. Esta tecnología se consolidó como una herramienta efectiva para evaluar indicadores demográficos como la supervivencia, el reclutamiento y el crecimiento poblacional.

Los resultados posicionan a esta población como una de las más saludables de Sumatra. La información recolectada servirá para orientar futuras acciones de conservación y protección de la especie.

Las autoridades destacaron que las áreas protegidas por gobiernos provinciales, como las analizadas en este estudio, reciben menos recursos que los parques nacionales. Aun así, el trabajo evidenció el valor de estas zonas para conservar especies en peligro crítico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.