Tecnología revela imágenes nunca vistas de tigres en peligro de extinción en Indonesia: video

Estudio en Sumatra captó imágenes de 27 tigres en su hábitat natural gracias a cámaras ocultas instaladas en bosques protegidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Tecnología infrarroja permitió registrar una población saludable de tigres-de-sumatra en bosques de Aceh, Indonesia.
Tecnología infrarroja permitió registrar una población saludable de tigres-de-sumatra en bosques de Aceh, Indonesia. (BKSDA-Aceh, DLHK /Frontiers in Conservation Science)







