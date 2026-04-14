Ciencia

¿Surgieron antes? Hallazgo adelanta tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas

Un equipo investigador identificó al Galanthis baskini en Teruel; el fósil de 134 gramos revela que estos carnívoros surgieron hace 6,5 millones de años

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Por Europa Press
Adelantan tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas en un estudio con participación de la Universitat de València REMITIDA / HANDOUT por REMITIDA UV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/4/2026
El descubrimiento del Galanthis baskini en España duplica la historia evolutiva de la familia de las comadrejas y las sitúa en el Mioceno, tres millones de años antes. (REMITIDA UV/REMITIDA UV)







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