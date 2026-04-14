¿Surgieron antes? Hallazgo adelanta tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas

El descubrimiento del Galanthis baskini en España duplica la historia evolutiva de la familia de las comadrejas y las sitúa en el Mioceno, tres millones de años antes.

El descubrimiento de un nuevo género y especie de pequeño carnívoro, denominado Galanthis baskini, desplaza el origen de la subfamilia de las comadrejas tres millones de años atrás.

El estudio liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sitúa el surgimiento de estos animales al final del Mioceno, hace aproximadamente 6.500.000 de años.

La investigación contó con la participación de la Universitat de València (UV) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). Los fósiles más antiguos conocidos hasta el momento databan de hace 3.500.000 de años en yacimientos de Polonia y Alemania. Este hallazgo en el yacimiento de Las Casiones, Teruel, cambia la comprensión cronológica de la especie.

Juan Abella, profesor de Paleontología de la UV, explicó que los fósiles permanecieron en las colecciones del museo desde la década de 1990 sin estudiarse. El académico subrayó la importancia de revisar las colecciones antiguas para obtener nuevos datos científicos.

El análisis de los restos reveló que este pariente ancestral pesaba apenas 134 gramos. Su tamaño corporal resultó similar al de la comadreja menor actual. No obstante, sus piezas dentales evidenciaron adaptaciones para una dieta altamente carnívora desde etapas muy tempranas de su evolución.

Alberto Valenciano, paleontólogo de la UCM, señaló que la reducción de tamaño y la capacidad para capturar vertebrados pequeños surgieron rápido. Este proceso respondió posiblemente a cambios ambientales y a la abundancia de roedores al final del Mioceno.

El equipo científico utilizó tecnología de microtomografía computarizada para reconstruir en tres dimensiones la mandíbula y el interior de los dientes. Estas herramientas avanzadas permitieron observar estructuras invisibles desde el exterior de los fósiles.

Daniel De Miguel, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, destacó la riqueza de los yacimientos en Aragón. Por su parte, Jorge Morales, investigador del MNCN, indicó que el estudio también facilitó la reclasificación de un fósil chino llamado Zdanskyictis.

La comunidad científica mantiene planes para excavar en regiones de Madrid, Valencia, África y China.