Ciencia

¿Su nombre puede definir su destino? Esto dice la psicología

Investigaciones señalan que el nombre impacta la imagen personal, las relaciones sociales y decisiones en el ámbito profesional

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Por O Globo / Brasil / GDA
El nombre puede afectar cómo una persona es percibida y su desarrollo social y profesional, según diversos estudios psicológicos.
El nombre puede afectar cómo una persona es percibida y su desarrollo social y profesional, según diversos estudios psicológicos. (Canva Stock/Fotoshunburst de Getty Images / Pixelshot)







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