Su nombre influye en su vida más de lo que usted imagina, según la psicología

Estudios de universidades revelaron que el nombre puede condicionar percepciones sociales, autoestima y hasta el éxito profesional

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudios psicológicos revelan que el nombre influye en la personalidad, autoestima y oportunidades laborales.
Estudios psicológicos revelan que el nombre influye en la personalidad, autoestima y oportunidades laborales.







