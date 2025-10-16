Ciencia

¿Su aguacate está maduro? Una aplicación de celular sería capaz de revelarlo en segundos

Investigadores en Estados Unidos desarrollaron tecnología con inteligencia artificial que predice la madurez del aguacate con más de 90% de precisión

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La aplicación analiza el aguacate sin abrirlo. Usa inteligencia artificial y logra más de 90% de precisión en su evaluación
La aplicación analiza el aguacate sin abrirlo. Usa inteligencia artificial y logra más de 90% de precisión en su evaluación (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGaguacate
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.