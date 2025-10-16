Ciencia

El ‘número de Dios’: qué es la proporción áurea y dónde aparece

Una proporción matemática aparece desde girasoles hasta rostros humanos; hoy también define la belleza en diseño y algoritmos de inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
De espirales vegetales a logotipos y análisis facial por IA, la proporción áurea sigue siendo clave para entender la estética en la ciencia y la cultura.
De espirales vegetales a logotipos y análisis facial por IA, la proporción áurea sigue siendo clave para entender la estética en la ciencia y la cultura. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGproporción áureanúmero de Diosmatemáticas
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.