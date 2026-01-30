Ciencia

SpaceX crea un sistema que reduce el riesgo de choques entre satélites y basura espacial

La compañía de Elon Musk ofrecerá sin costo datos orbitales a operadores de satélites para mejorar la seguridad y la coordinación del tráfico espacial

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Stargaze es un sistema de SpaceX que mejora la detección de objetos en órbita baja y busca disminuir choques que generan basura espacial.
Stargaze es un sistema de SpaceX que mejora la detección de objetos en órbita baja y busca disminuir choques que generan basura espacial. (SPACEX/SPACEX)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSpaceXElon Musk
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.