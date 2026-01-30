SpaceX crea un sistema que reduce el riesgo de choques entre satélites y basura espacial

Stargaze es un sistema de SpaceX que mejora la detección de objetos en órbita baja y busca disminuir choques que generan basura espacial.

SpaceX desarrolló Stargaze, un sistema de reconocimiento de la situación espacial que reduce la probabilidad de colisiones entre satélites y basura espacial. La empresa informó que compartirá de forma gratuita los datos de conjunción con todos los operadores.

La compañía de Elon Musk indicó que el acceso abierto a esta información busca mejorar la seguridad de las operaciones en órbita. El sistema permitirá a los operadores conocer con mayor precisión la posición de objetos en el espacio y anticipar posibles riesgos.

SpaceX señaló que ofrecerá sin costo el intercambio de efemérides y el análisis de conjunciones. Con esta medida, la empresa pretende incentivar a otros operadores a adoptar prácticas similares y fortalecer la coordinación del tráfico espacial.

El empresario explicó que el acceso gratuito al conocimiento preciso sobre la posición de objetos en la órbita terrestre reducirá de forma significativa la probabilidad de colisiones. Estas colisiones generan nuevos desechos y aumentan los peligros para futuras misiones.

Según la compañía, Stargaze mejora de manera notable la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones satelitales en la órbita terrestre baja. Los datos de detección estarán disponibles para una comunidad más amplia de operadores en las próximas semanas.

SpaceX advirtió que prácticas como dejar cuerpos de cohetes en órbita baja, realizar maniobras sin compartir trayectorias o ejecutar pruebas antisatélite aumentaron el riesgo de colisión. Esta situación exige mayores niveles de coordinación entre actores del sector espacial.

La empresa también explicó que los métodos tradicionales suelen observar los objetos solo algunas veces al día. Esto genera grandes incertidumbres en las predicciones orbitales, las cuales se agravan por la volatilidad del clima espacial.

Stargaze ofrece una capacidad de detección muy superior a los sistemas terrestres convencionales. El sistema utiliza datos de casi 30.000 rastreadores estelares, que realizan observaciones continuas de objetos cercanos.

Gracias a esta red, SpaceX logra la detección diaria de cerca de 30 millones de tránsitos en toda su flota. Esta información permite alertas más precisas y una mejor toma de decisiones para evitar colisiones en el espacio.

