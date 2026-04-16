¿Son realmente seguras las rutinas de ejercicio que ve en TikTok?

Seguir entrenamientos de TikTok sin supervisión médica aumenta el riesgo de sufrir esguinces, dolores lumbares y ansiedad por estándares estéticos.

Los entrenamientos virales en redes sociales representan una amenaza para la salud física de las personas. Víctor Moreno, entrenador personal de Blua de Sanitas en España, advierte que seguir rutinas estandarizadas de TikTok favorece la aparición de lesiones musculares y articulares.

Esta situación afecta principalmente a quienes mantienen una vida sedentaria o retoman el ejercicio tras un largo periodo de inactividad.

Retos de sentadillas por 30 días o promesas de abdominales en 10 minutos carecen de una valoración profesional individualizada. Moreno explica que cada cuerpo responde de forma distinta ante un mismo estímulo físico. El experto señala que estos programas ignoran factores determinantes como la edad, la forma física previa y las patologías de cada individuo.

El riesgo de lesión aumenta cuando personas sin entrenamiento previo ejecutan movimientos diseñados solo para captar la atención en pocos segundos. Moreno recomienda realizar una valoración profesional, ya sea presencial o por videoconsulta, antes de iniciar cualquier práctica. Esta medida permite adaptar la intensidad y la frecuencia del ejercicio a las capacidades reales de cada persona.

Juan Sebastián Ruiz Pérez, traumatólogo del Hospital Sanitas Virgen del Mar en España, confirma un incremento en las consultas por daños vinculados a estos retos. El especialista menciona que la falta de una preparación progresiva en ejercicios con cargas o saltos impacta negativamente las articulaciones. Ruiz atiende con frecuencia inflamaciones de rodilla y esguinces de tobillo por la repetición constante de técnicas inadecuadas.

La ejecución incorrecta de los movimientos genera estrés articular y dolor a mediano plazo. Las molestias suelen localizarse en los hombros, las rodillas y la zona lumbar. Ruiz enfatiza que, sin una adaptación gradual, el sistema articular sufre un desgaste excesivo que compromete la movilidad.

Además de los daños físicos, estas tendencias perjudican el bienestar emocional. La exposición a estándares poco realistas distorsiona la percepción del propio cuerpo. Los expertos afirman que vincular el deporte solo a la estética provoca ansiedad y frustración en los usuarios. El objetivo principal de la actividad física debe ser siempre el cuidado integral de la salud.