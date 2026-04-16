Ciencia

¿Son realmente seguras las rutinas de ejercicio que ve en TikTok?

Especialistas en salud advierten que las rutinas de redes sociales ignoran la condición física individual y pueden provocar daños en las articulaciones

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Por Europa Press
Seguir entrenamientos de TikTok sin supervisión médica aumenta el riesgo de sufrir esguinces, dolores lumbares y ansiedad por estándares estéticos.
Seguir entrenamientos de TikTok sin supervisión médica aumenta el riesgo de sufrir esguinces, dolores lumbares y ansiedad por estándares estéticos. (Canva stocks/Patricia Bozan de Pexels / Airam Dato-on de Pexels)







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