Solo un país de Latinoamérica entró en el top 10 de los más felices del mundo

Costa Rica es el único país latinoamericano en el top 5. El informe destaca una brecha positiva en la región.

Solo un país de América Latina logró entrar al top 5 de los más felices del mundo en 2026 según el World Happiness Report 2026 (Reporte Mundial de Felicidad). Se trata de Costa Rica, que alcanzó el cuarto lugar global y marcó la mejor posición histórica para la región.

El resultado lo ubica junto a Finlandia, Islandia y Dinamarca, que encabezan el ranking. Ningún otro país latinoamericano logró ingresar a ese grupo, aunque México se acercó con el puesto 12 y se mantiene dentro del bloque de mejor desempeño.

El top 10 del informe 2026 lo integran:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Más abajo en la clasificación aparecen otros países de la región con posiciones intermedias:

México: puesto 12

Belice: puesto 27

Uruguay: puesto 31

Brasil: puesto 32

El Salvador: puesto 37

Panamá: puesto 39

Guatemala: puesto 42

Argentina: puesto 44

Jamaica: puesto 49

Chile: puesto 50

Nicaragua: puesto 51

Paraguay: puesto 57

Ecuador: puesto 59

Honduras: puesto 63

República Dominicana: puesto 64

Colombia: puesto 68

Perú: puesto 72

Trinidad y Tobago: puesto 76

Bolivia: puesto 78

Venezuela: puesto 80

El mapa regional muestra avances y retrocesos. Nicaragua y República Dominicana destacan como dos de los países con mayores mejoras en bienestar desde el periodo base 2006-2010. Venezuela, en cambio, figura entre los casos con mayores caídas a nivel global, con una reducción superior a un punto en la escala de 0 a 10.

Sin embargo, el dato exige una lectura más profunda. El informe no mide la felicidad como una emoción momentánea, sino como una evaluación general de la vida.

Cada año, el estudio utiliza datos del Gallup World Poll, que consulta a personas en más de 160 países con la misma pregunta: cómo califican su vida en una escala de 0 a 10. Ese promedio es el que define la posición de cada país.

A partir de ahí, el informe distingue entre tres dimensiones del bienestar: la evaluación de vida, las emociones positivas y las emociones negativas. La primera es la base del ranking porque refleja condiciones más estables. Las emociones, en cambio, responden a experiencias recientes y sirven como complemento para entender cómo se vive el día a día.

El informe sí analiza factores que ayudan a explicar esas evaluaciones. Entre ellos están el ingreso, la esperanza de vida, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Sin embargo, estos elementos no determinan el ranking, sino que funcionan como variables explicativas.

Esto introduce una lectura relevante para América Latina. Un país puede no liderar en riqueza y aun así ubicarse entre los primeros lugares en bienestar.

El estudio estima que la región se sitúa, en promedio, medio punto por encima de esas predicciones. Esa brecha se asocia a factores como la cercanía de las redes familiares y sociales, así como formas de apoyo interpersonal que no siempre quedan reflejadas en indicadores económicos.

De hecho, el propio informe identifica un patrón regional. En América Latina, las personas tienden a evaluar su vida de forma más positiva de lo que predicen las variables económicas tradicionales. Este comportamiento se asocia con factores sociales como las redes de apoyo y la vida comunitaria.

Ese comportamiento también se refleja en los jóvenes. A diferencia de Norteamérica y Europa Occidental, donde la satisfacción con la vida ha disminuido en menores de 25 años, en América Latina las evaluaciones han aumentado en el tiempo.