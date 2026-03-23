Ciencia

Solo un país de Latinoamérica entró en el top 10 de los más felices del mundo

Costa Rica se ubicó en el cuarto lugar del ranking global, como el único país latinoamericano en el top 5

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica es el único país latinoamericano en el top 5. El informe destaca una brecha positiva en la región. (JOHN DURAN)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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