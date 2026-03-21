Ciencia

Costa Rica entró al top 5 de los países más felices del mundo en 2026: este es el análisis de América Latina

El país ocupa el cuarto lugar global y lidera una región que supera las predicciones económicas tradicionales

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica lidera a América Latina en el ranking 2026. El informe también detecta un patrón regional: vínculos sociales fuertes y mejor bienestar juvenil. (Albert Marín)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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