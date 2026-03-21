Costa Rica entró al top 5 de los países más felices del mundo en 2026: este es el análisis de América Latina

Costa Rica lidera a América Latina en el ranking 2026. El informe también detecta un patrón regional: vínculos sociales fuertes y mejor bienestar juvenil.

Costa Rica se ubicó en el cuarto lugar del World Happiness Report 2026 (Reporte Mundial de Felicidad), la posición más alta alcanzada por un país latinoamericano en la historia del ranking. El ranking mantiene a Finlandia en la cima y coloca a Islandia y Dinamarca justo por encima de Costa Rica. Después aparecen Suecia y Noruega.

México también quedó dentro del grupo de mejor desempeño, en el puesto 12, mientras otros países de la región muestran avances sostenidos o se mantienen en la mitad superior de la tabla.

Sin embargo, hay también un contraste regional marcado. Venezuela figura entre los países con mayores caídas en bienestar desde 2006-2010, con una reducción superior a un punto en la escala de 0 a 10. En el extremo opuesto, Nicaragua y República Dominicana aparecen como dos de los mayores incrementos a nivel global en el mismo periodo.

Estos son los países de América Latina y el Caribe posicionados en el ranking global de felicidad 2026:

Costa Rica: puesto 4

México: puesto 12

Belice: puesto 27

Uruguay: puesto 31

Brasil: puesto 32

El Salvador: puesto 37

Panamá: puesto 39

Guatemala: puesto 42

Argentina: puesto 44

Jamaica: puesto 49

Chile: puesto 50

Nicaragua: puesto 51

Paraguay: puesto 57

Ecuador: puesto 59

Honduras: puesto 63

República Dominicana: puesto 64

Colombia: puesto 68

Perú: puesto 72

Trinidad y Tobago: puesto 76

Bolivia: puesto 78

Venezuela: puesto 80

En conjunto, los resultados refuerzan una tendencia que el informe ha señalado en ediciones anteriores: América Latina obtiene, en promedio, evaluaciones de vida más altas de lo que predicen las variables económicas. El texto vincula asocia esa diferencia a factores menos tangibles, como las redes sociales cercanas, vínculos familiares densos y formas de apoyo interpersonal que no quedan capturadas del todo por los indicadores clásicos.

En esta edición del informe, además, ese patrón también aparece en la evolución de los jóvenes. A diferencia de Norteamérica y algunas regiones de Europa, donde la satisfacción con la vida ha caído en jóvenes menores de 25 años, en América Latina las evaluaciones han aumentado desde el periodo base.

Los datos muestran además cambios en la forma en que los jóvenes experimentan emociones. La frecuencia del enojo ha disminuido, la tristeza se mantiene estable y la preocupación crece en línea con tendencias globales recientes.

¿Cómo se mide la ‘felicidad’ en este informe?

La clasificación se basa en cómo las personas evalúan su propia vida en la encuesta Gallup World Poll, mediante la llamada “escalera de Cantril”: cada persona responde en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la peor vida posible y 10 la mejor. Para reducir ruido estadístico, el informe usa promedios de tres años; en esta edición, el periodo es de 2023 a 2025.

A partir de esos resultados, los autores usan seis variables para explicar las diferencias entre países: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Esas variables ayudan a interpretar el resultado, pero no construyen la posición final. El propio informe insiste en ese punto porque es una confusión frecuente.

El informe sugiere, sin convertirlo en consigna, que en América Latina la felicidad se explica por la calidad de los vínculos, en la vida social y en la forma en que las personas leen su propia experiencia cotidiana.