Sol cenital alcanza su punto máximo hoy en Costa Rica: esta es la hora de menor sombra y mayor radiación solar

Costa Rica vive el paso del sol cenital, fenómeno que reduce las sombras y aumenta la radiación solar durante abril.

Este 15 de abril, varias zonas de Costa Rica registran el paso del sol cenital, un fenómeno astronómico en el que los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca sombras casi inexistentes cerca del mediodía.

El evento ocurre alrededor de las 11:37 a. m. en latitudes entre los 10 y 11 grados norte, lo que incluye gran parte del territorio nacional. En ese momento, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo.

Sol cenital (Cortesía Fundación Cientec/Fundación Cientec)

El fenómeno del sol cenital es exclusivo de la región intertropical del planeta, comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Cada localidad dentro de esta franja experimenta este evento dos veces al año, en fechas distintas según su latitud.

En Costa Rica, el primer paso cenital ocurre durante abril, cuando el fenómeno se desplaza de sur a norte. El segundo se presenta en agosto, en sentido contrario. Según especialistas, abril ofrece mejores condiciones de observación debido a la menor nubosidad.

Durante este periodo también se registra un aumento en la temperatura y la radiación solar, asociado a la combinación de cielos despejados y la inclinación directa de los rayos solares. Esto intensifica la sensación térmica en varias regiones del país.

Ante estas condiciones, especialistas recomiendan reforzar medidas de protección contra la radiación ultravioleta, como el uso de bloqueador solar, ropa de manga larga, gorras y limitar la exposición directa al sol en horas cercanas al mediodía.