Ciencia

Sol cenital alcanza su punto máximo hoy en Costa Rica: esta es la hora de menor sombra y mayor radiación solar

Conozca a qué hora sucede en su zona y cómo este fenómeno aumenta el calor y la radiación solar

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Por Silvia Ureña Corrales
Lima registró 34,5 °C y vivió su jornada más calurosa en casi tres décadas. Senamhi mantiene vigilancia.
Costa Rica vive el paso del sol cenital, fenómeno que reduce las sombras y aumenta la radiación solar durante abril. (Canva /Stock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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