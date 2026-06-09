Ciencia

Sin químicos ni trampas; 5 remedios caseros para librar su hogar de roedores

La menta, el vinagre y otras soluciones naturales pueden ayudar a mantener lejos a los roedores cuando se combinan con una buena limpieza

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Por El Universal / México / GDA
Expertos recomiendan olores naturales, orden y saneamiento para reducir la presencia de ratones y disminuir riesgos para la salud.
Expertos recomiendan olores naturales, orden y saneamiento para reducir la presencia de ratones y disminuir riesgos para la salud. (ChatGPT/Generada con IA)







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