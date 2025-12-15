Sin amortiguadores ni resortes: ingeniero crea una bicicleta con suspensión basada en imanes

Un prototipo de bicicleta con suspensión basada en imanes desafía el diseño tradicional y revela ventajas en pavimento y límites en terrenos extremos.

El inventor británico Colin Furze desarrolló un prototipo de bicicleta con suspensión magnética que reemplazó los amortiguadores tradicionales por imanes. El proyecto llamó la atención por desafiar un diseño que se mantuvo casi intacto durante décadas.

Las bicicletas usaron históricamente resortes y sistemas hidráulicos para absorber impactos y baches. Furze propuso una alternativa basada únicamente en la repulsión entre imanes, con el objetivo de comprobar si otro enfoque resultaba viable.

El creador adaptó una bicicleta convencional y conectó su estructura superior mediante pares de imanes enfrentados por polos idénticos. Esta configuración permitió que ambas partes permanecieran separadas a una distancia constante sin contacto físico.

El proceso quedó documentado en un video de YouTube que superó los 3.000.000 de reproducciones. En el material, Furze explicó cada etapa de la modificación y mostró el funcionamiento del sistema magnético.

Los primeros imanes utilizados no generaron la fuerza necesaria. Por esa razón, el inventor encargó imanes especializados con capacidad para producir cerca de 500 kg de fuerza, lo que permitió completar el prototipo.

Las pruebas evidenciaron que la bicicleta se comportó de forma estable en superficies pavimentadas. Sin embargo, presentó dificultades ante ondulaciones muy pronunciadas, como las que se observan en disciplinas como el BMX.

Según el propio Furze, el principal problema no residió en los imanes. El inconveniente estuvo en la estructura del vehículo, la cual priorizó el impacto visual sobre la funcionalidad práctica.

El inventor indicó que el diseño buscó llamar la atención del público y generar interés en la plataforma digital. Además, adelantó que trabajará en una versión mejorada con una estructura más eficiente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.